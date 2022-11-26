我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

防飆車族連假街頭狂飆 洛市警加強巡邏取締

【洛杉磯訊】
連假的到來讓警方擔心飆車族會藉機滋事。(abc7截圖）
連假的到來讓警方擔心飆車族會藉機滋事。(abc7截圖）

疫情漸緩後連假到來，民眾上街購物，外出旅遊，報復性消費。然而，洛杉磯警察局在保護民眾歡度年末節日季的同時，還要加派警力巡邏，防範街頭飆車族捲土重來報復性飆車。

影音：記者張庭瑜

美國汽車協會與警方均表示，希望民眾可以開心出遊、平安回家，不要試圖犯下任何非法行徑。而今年7月開通的第六街大橋（Sixth Street Viaduct），在連假中也多次淪為飆車族的炫技新場地，不但在橋上表演甩尾、耍特技、飆車、留下輪胎印等行徑，更多次在半夜舉辦飆車賽，直至警方成立安全街道特別工作組後，飆車族的囂張行徑才因此收斂。

洛杉磯警察局隊長莫拉（Elaine Morales）表示，特別小組的成立，有效地遏止了飆車族先前的誇張行徑。警方除了加強人力巡邏之外，更在道路中間點設置路障，阻擋飆車族滋事。洛市警察局並成立「街頭賽車特別小組」，將參與者、組織者、起哄者等一網打盡。目前該小組已成功逮捕約300人，其中許多參與者還因槍枝違法行徑遭捕。

南加州汽車俱樂部（AAA）發言人舒佩（ Doug Shupe ）表示，據公司研究發現，駕駛在撞車時的時速越高，生存機率越低。

警方則表示，任何街頭非法賽車行為，警方除了有權扣留車輛30天之外，並能直接逮捕肇事者；贖車費用更高達 2000元至2500元，希望民眾不要以身試法。

警察 汽車 洛杉磯

上一則

美國戰平英格蘭 南加球迷很興奮

下一則

洛縣學校、名店染疫增 須加強防疫

延伸閱讀

感恩節105公路LAX出口 塞爆

感恩節105公路LAX出口 塞爆
阻飆車族連假期再現 洛市警增巡邏守街道

阻飆車族連假期再現 洛市警增巡邏守街道
洛市議會通動勞基法 保障零售業員工權益

洛市議會通動勞基法 保障零售業員工權益
解決洛市遊民問題 市長宣布立即行動

解決洛市遊民問題 市長宣布立即行動
洛市多起火災 包括1休閒車3隻狗「居民」瞬間湮滅

洛市多起火災 包括1休閒車3隻狗「居民」瞬間湮滅
洛市新市長誓言要「立即行動」解決遊民問題

洛市新市長誓言要「立即行動」解決遊民問題

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵