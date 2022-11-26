世界亞裔小姐選美 11.27舉辦海選召集

世界亞裔小姐選美比賽。（本報檔案照）

第34屆世界亞裔 小姐選美比賽（Casting for 34th Miss Asia International）海選召集，將於27日（周日）下午2時至5時在東方明珠廣場二樓舉辦，活動由AICC、M3/JMK模特學校、Keppi主辦，大賽時間2022年12月18日。

該選美賽事享有盛名，也是打造品牌代言人、結識全球選美佳麗的機遇，前三名還可參加著名時裝周走秀或Vogue攝影 師拍攝大片，更可為申請名校加分。決賽前十名還會刊登在時尚 芭莎或Elle 雜誌。

該項比賽決賽第一名獎金1000元、第二名獎金600元、第三名獎金300元。獲得決賽冠亞軍的佳麗獲贈1-2克拉鑽石珠寶，價值上萬美金，以及各大贊助商提供的各種獎品等。取得決賽資格的候選人獲贈一張決賽餐券價值200元。

第34屆世界亞裔小姐選美比賽地址18888 Labin Ct #B 209, Rowland Heights, CA 91748；洽詢電話：909-272-9170 (Mindy )或714-595-8841 (Christine )。