柯汶那市聖誕樹點燈儀式園遊會 溫馨歡樂

柯汶那市(Covina)市政府日前攜手第三世多杰羌佛文化藝術館舉辦第32屆聖誕樹點燈儀式園遊會。（主辦方提供）

柯汶那(Covina)市政府日前攜手第三世多杰羌佛文化藝術館，舉辦第32屆聖誕樹點燈儀式園遊會。現場有繽紛絢麗的燈飾、歡樂小火車、童趣黏土秀同噴繪表演。民眾還可在戶外飛雪下與聖誕老人合照，讓民眾度過一個難忘溫馨的夜晚。

聖誕樹點燈儀式在柯汶那有30多年歷史，是當地社區最為喜愛的冬季節慶活動之一。位於當地的第三世多杰羌佛文化藝術館，長期為社區做文化公益活動，這次成為點燈儀式的聯辦單位之一，凸顯藝術館在社區的影響力。

除了往年在Heritage廣場的點燈儀式作為主場，今年更多活動在當地的Citrus道舉行。柯汶那市區商業聯合會（Covina Down Town Merchant Association） 也是活動協辦單位之一，其贊助的聖誕節 馬車是此地活動熱點之一，聖誕節市場還為參加活動的民眾準備豐富的美食 。文化藝術館贊助的兒童火車，再次成為孩子們最愛的項目。 活動上小朋友在畫畫。（主辦方提供）

多年來，第三世多杰羌佛文化藝術館一貫關注，並積極參與各種慈善活動，以實際行動投身公益活動。今年，文化藝術館積極響應由市警局創立的粉紅絲帶活動，與警局及社區熱心企業一起籌款，並將所籌集的善款捐贈癌症 研究中心。