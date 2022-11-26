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柯汶那市聖誕樹點燈儀式園遊會 溫馨歡樂

記者張宏/洛杉磯報導
柯汶那市(Covina)市政府日前攜手第三世多杰羌佛文化藝術館舉辦第32屆聖誕樹點燈儀式園遊會。（主辦方提供）
柯汶那市(Covina)市政府日前攜手第三世多杰羌佛文化藝術館舉辦第32屆聖誕樹點燈儀式園遊會。（主辦方提供）

柯汶那(Covina)市政府日前攜手第三世多杰羌佛文化藝術館，舉辦第32屆聖誕樹點燈儀式園遊會。現場有繽紛絢麗的燈飾、歡樂小火車、童趣黏土秀同噴繪表演。民眾還可在戶外飛雪下與聖誕老人合照，讓民眾度過一個難忘溫馨的夜晚。

聖誕樹點燈儀式在柯汶那有30多年歷史，是當地社區最為喜愛的冬季節慶活動之一。位於當地的第三世多杰羌佛文化藝術館，長期為社區做文化公益活動，這次成為點燈儀式的聯辦單位之一，凸顯藝術館在社區的影響力。

除了往年在Heritage廣場的點燈儀式作為主場，今年更多活動在當地的Citrus道舉行。柯汶那市區商業聯合會（Covina Down Town Merchant Association） 也是活動協辦單位之一，其贊助的聖誕節馬車是此地活動熱點之一，聖誕節市場還為參加活動的民眾準備豐富的美食。文化藝術館贊助的兒童火車，再次成為孩子們最愛的項目。

活動上小朋友在畫畫。（主辦方提供）
活動上小朋友在畫畫。（主辦方提供）

多年來，第三世多杰羌佛文化藝術館一貫關注，並積極參與各種慈善活動，以實際行動投身公益活動。今年，文化藝術館積極響應由市警局創立的粉紅絲帶活動，與警局及社區熱心企業一起籌款，並將所籌集的善款捐贈癌症研究中心。

文化藝術館會在12月繼續為廣大藝術愛好者，和家庭帶來更多精彩的活動，並會在12月2日，12月9日和12月16日下午5點至 8點特別延長開放時間，大眾除了可以欣賞館內作品，孩子們還可動手製作聖誕主題的勞作。同時為小朋友們安排木偶表演，原創的木偶形象和故事內容，可更激發孩子的想像力和創造力。

柯汶那市(Covina)市政府日前攜手第三世多杰羌佛文化藝術館舉辦第32屆聖誕樹...
柯汶那市(Covina)市政府日前攜手第三世多杰羌佛文化藝術館舉辦第32屆聖誕樹點燈儀式園遊會。（主辦方提供）

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