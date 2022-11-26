紀念美國飛虎隊二戰援華論壇 200嘉賓向英雄致敬

98歲的飛虎隊老戰士暨美國第14航空隊空中炮手麥克馬倫（左三）和太太（左二）接受頒獎。其餘左起：美國飛虎隊傳播協會主席虞清、國會眾議員趙美心、中國駐洛總領事張平、美中航空遺產基金會主席傑夫格林。（記者楊青／攝影）

美國飛虎隊傳播協會18日晚舉辦「跨越太平洋-紀念美國飛虎隊二戰援華論壇」，飛虎隊老兵及家屬、美國空軍老兵、中國駐洛杉磯 總領館及南加州 華裔民選官員和華人團體等，回顧美國飛虎隊和美國空軍在二戰中給與中國的援助及中美兩國並肩抗日的歷史和友誼。200多名嘉賓共襄盛舉，向二戰中援華作戰的飛虎隊員及美國空軍先烈及健在的英雄們致敬。

作為論壇支持單位，中國駐洛杉磯總領事張平、副總領事李春林，美中航空遺產基金會主席傑夫格林等出席；聯邦眾議員趙美心、前加州眾議員周本立、伍國慶、聖蓋博市長丁言愉、前核桃市長蘇王秀蘭等也應邀參加。飛虎隊統帥陳納德將軍的孫女當晚也通過視頻向論壇發來賀電。 回顧飛虎隊員。（記者楊青／攝影）

本次論壇別開生面，美國二戰老兵及老兵藝術家與數十個華人團體代表歡聚一堂，開幕式特別請來美國老兵歌手樂隊演唱美國鄉村歌曲暖場，身穿當年美軍軍服的老兵們，在人群中格外顯眼，包括曾駕駛P-40鷹式戰鬥機援華作戰的現年102歲的飛虎隊員哈利莫耶、98歲的美國第14航空隊炮手麥克馬倫和美國空軍退役少將威廉科恩等。 美國飛虎隊傳播協會18日晚舉辦「跨越太平洋-紀念美國飛虎隊二戰援華論壇」，200多名嘉賓共襄盛舉，向二戰中援華作戰的飛虎隊員及美國空軍的先烈及健在的英雄們致敬。（記者楊青／攝影）

美國飛虎隊傳播協會主席虞清致辭表示，80年前在中國抗戰最危難時刻，陳納德將軍率領一批年輕的美國飛行員，乘坐查爾斯號郵輪跨越太平洋義不容辭前往中國，與中國軍民一起共同抗擊日本 法西斯的侵略。這些美國飛虎隊員開啟了人類歷史的壯舉，為世界反法西斯戰爭勝利做出卓越貢獻。舉辦紀念美國飛虎隊二戰援華論壇，就是為了銘記歷史，緬懷先烈，傳頌飛虎隊和中國軍民共同抗擊日本侵略的英勇事跡，紀念在抗日戰爭中犧牲的中美飛行員，歌頌中美人們在世界反法西斯戰爭中凝成的戰鬥友誼，希望中美友誼長存。 美國老兵們應邀參加論壇。（記者楊青／攝影）

從1941年12月至1942年7月，飛虎隊先後打下296架日本飛機，14名飛行員在戰鬥中犧牲。1942年7月4日，飛虎隊編入美國空軍第23中隊，繼續在陳納德將軍的領導下以美國空軍的名義援助中國抗戰。