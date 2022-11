洛縣學校、名店染疫增 須加強防疫

全美約440萬人接種新型新冠疫苗補強針,相當於國內符合資格人口的1.5%。(Getty Images)

洛杉磯 縣公共衛生局25日表示,目前洛杉磯縣周邊學校、工作場所和零售店新冠感染病例再度激增,民眾應注意,尤其是節日季節家庭聚會、大型活動和人群採購大大增加,強烈建議採取防疫措施。

截至25日(周五)下午,洛杉磯縣公共衛生部門確認比佛利著名的購物街Rodeo Drive的H3ermes of Paris Inc.、Amazon Style at The Americana at Brand、Clippers總部、洛杉磯縣境內的三家Home Depot商店、喜瑞都的AT&T Corporate Center、好萊塢的AMDA表演藝術學院、以及Hawthorne數學與科學學院和拉朋地的威爾森高中,都出現了較大規模的疫情 感染。

目前最大的疫情發生在遍布全洛杉磯縣並主要集中在聖費南度谷的眾多亞馬遜配送站。在洛杉磯的一個亞馬遜配送站,已有123名員工證實感染。

公衛局25日開始準備根據當地的傳播速度調整預防措施級別。公衛局同時再次提醒民眾,年底假日季已開始,人們在人多的公共室內場所應該考慮重新戴上口罩。

公衛局同時敦促居民接種二波加強針,這有助於預防Omicron變種。截至周五,只有12%的洛縣 居民接種了第二波加強針。

根據洛縣25日公佈的數據,感恩節期間南加州地區新增5244例感染病例。節日期間感染的病例可能在一周後體現出來。周五,新增21名死亡病例。

截至周四,洛杉磯縣醫院有822名陽性患者,比前一天增加了28人。在這些患者中,96人在重症監護室,低於前一天的 101 人。

周五的每日陽性率為11.2%,高於周四的10.6%和上周6.5%的均值。