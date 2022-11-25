JCPenney梅西…黑五購物折很大

亞馬遜、沃爾瑪和目標百貨（Target）在 2022年最佳禮品卡榜單中名列前茅。（記者張宏／攝影）

忙碌的感恩聖誕假期到來，美國人仍在應對高通膨。根據荷包袋(WalletHub)網站最近的假期研究和報告，JCPenney、Belk 和梅西百貨（Macy's）是2022年黑色星期五 的最佳購物場所，其平均折扣至少為53%。

在黑色星期五，主要零售商中大約13%的商品，將比亞馬遜 現在的價格更貴。相對於當前價格，2022年黑色星期五快速消費品（packaged goods）將提供最大折扣，而電腦和手機類，預計消費者將獲得最低折扣。

根據荷包袋網站今年的假日購物調查，50% 的人表示，由於通貨膨脹，聖誕老人今年會變得不那麼慷慨。亞馬遜、沃爾瑪和目標百貨（Target）在 2022年最佳禮品卡榜單中名列前茅。

消費者在今年假日消費通過使用一些返點信用卡 ，可節省300元以上。一些消費者已獲得信用卡福利，這些福利可在假期派上用場，包括降價保護和損壞或被盜物品的保險。

根據荷包袋網站的2022年商店卡景觀報告，100% 的商店信用卡不收取年費，以折扣形式提供獎勵的信用卡可為消費者的首次購買提供17.5% 的折扣。提供0%利息分期付款的主要零售商中有40%使用逾期不付的遞延利息（deferred interest），它有可能使假日購物價格比預期高出27.5倍。