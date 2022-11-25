450萬南加州人出行 創紀錄

汽車俱樂部預計今年感恩節全國有4900萬人自駕遊。（ABC7）

預計約有450萬南加州 居民將在今年的感恩節假期出行，這是一個創紀錄的數字。

南加 州汽車 俱樂部（AAA）發言人Doug Shupe表示，該汽車俱樂部的2022年預測顯示，今年感恩節旅行人數，將是該組織自2000年開始跟蹤此類活動以來的最高值。

感恩節期間最繁忙的旅行日通常是當周的周二、周三和節後的周日。今年，聯邦航空管理署（Federal Aviation Administration）預計22日（周二）是最繁忙的旅行日，大約有4萬8000個定期航班。

美國運輸安全管理署（Transportation Security Administration）21日（周一）對超過260萬名旅客進行篩查，人數超過了2019年感恩節前周一篩查的250萬人次。周日也出現了同樣的趨勢，意即今年感恩節這一周搭乘飛機的人數，首次超過了疫情大流行之前的水平。