450萬南加州人出行 創紀錄
預計約有450萬南加州居民將在今年的感恩節假期出行，這是一個創紀錄的數字。
南加州汽車俱樂部（AAA）發言人Doug Shupe表示，該汽車俱樂部的2022年預測顯示，今年感恩節旅行人數，將是該組織自2000年開始跟蹤此類活動以來的最高值。
感恩節期間最繁忙的旅行日通常是當周的周二、周三和節後的周日。今年，聯邦航空管理署（Federal Aviation Administration）預計22日（周二）是最繁忙的旅行日，大約有4萬8000個定期航班。
美國運輸安全管理署（Transportation Security Administration）21日（周一）對超過260萬名旅客進行篩查，人數超過了2019年感恩節前周一篩查的250萬人次。周日也出現了同樣的趨勢，意即今年感恩節這一周搭乘飛機的人數，首次超過了疫情大流行之前的水平。
美國航空公司貿易集團高級副總裁平克頓（Sharon Pinkerton）說，人們會在不同的日子旅行，並不是每個人都在感恩節前的那個周三晚上出行。人們將自己的旅行日程分散在整個星期內，這有助於確保更順暢的運營。
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