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感恩節105公路LAX出口 塞爆

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
在人流量較少的第7航廈仍是水泄不通。（記者張庭瑜/攝影）
在人流量較少的第7航廈仍是水泄不通。（記者張庭瑜/攝影）

感恩節連假來臨，隨著疫情限制鬆綁，全美民眾恢復以往的旅行常態。洛杉磯機場（LAX）預期每日有近21萬人流動，從105高速公路出口抵達航廈超塞。專家們建議旅遊民眾必須提前出發，據記者實測，車輛擁塞遠超於過往。

隨著旅行限制取消，各地利用連假週的旅客人數有顯著增加，大多數人不再擔心疫情，紛紛選擇出遊、探親。南加州汽車俱樂部（AAA）稱，協會預估連假期間將有超過5460 萬人出遊。運輸安全署（Transportation Security Administration，簡稱TSA）署長佩科斯克 (David Pekoske)也表示，預估今年連假將比去年更忙，有望恢復到疫情前的客流量。

TSA表示，全美機場23日（周三）有可能安檢多達 250萬名旅客，週日安檢人數還有可能更高。相信有可能與2019年創紀錄的290 萬人相毗美。

洛杉磯國際機場也預計在連假期間，機場每日將有高達21萬人流量往返，更指出車流量也將有高達9萬7000輛於接送區往返。雖然該數據仍低於疫情前的水平，但相比去年則高出2萬人。

記者23日晚約9時實測，發現從亞凱迪亞市（Arcadia）出發至機場一路平順，直至靠近105高速的1C出口處，發現明顯塞車，但在能預測路況的谷歌地圖中完全沒有顯現出來。原定40分鐘的車程在公路交流道出口處明顯塞車滯緩。據地圖顯示，原先從出口處到接機航廈五分鐘的車程，但在擁擠的車潮中蝸行了一個半小時。所有車輛在接機處更是擠得水泄不通，機場更在每個接駁點派出3名人員指揮交通。受訪者朴先生更表示，航廈內擠滿人潮，許多試圖停車接駁的車輛都找不到停車位只能不停繞圈找位子。

對如此嚴重的交通堵塞，洛杉磯國際機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，機場已做好準備再度迎接旅客們的到來，希望出遊民眾可以透過提早規劃停車、提前到達以享受一趟無壓力的旅遊行程。

機場也發出聲明稱，通常旅客在搭乘國內航班須提前兩小時到達，國際航線須提前三小時，但考量到連假的交通狀況，民眾需預備更長時間以準時搭上航班。

原先平順的車程在105公路1c出口處停滯不前，所有車輛停留原地等待。（記者張庭瑜...
原先平順的車程在105公路1c出口處停滯不前，所有車輛停留原地等待。（記者張庭瑜／攝影）
車流量在隧道前仍是停滯不動。（記者張庭瑜／攝影）
車流量在隧道前仍是停滯不動。（記者張庭瑜／攝影）
谷歌地圖面對如此蜂湧的塞車潮也不斷刷新，短短5分鐘路程塞成近2小時。（記者張庭瑜...
谷歌地圖面對如此蜂湧的塞車潮也不斷刷新，短短5分鐘路程塞成近2小時。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯國際機場 疫情 遊民

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