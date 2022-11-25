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火雞缺貨 食物銀行過節改發雞魚

編譯組／綜合報導
洛杉磯地區食物銀行以雞肉替代火雞，因為火雞價格太高又碰上禽流感。（報系資料照片）
洛杉磯地區食物銀行以雞肉替代火雞，因為火雞價格太高又碰上禽流感。（報系資料照片）

今年的感恩節假期，洛杉磯地區的食物銀行有點不一樣，因為很多機構都把火雞改成雞肉，一是因為物價飛漲，二是因為禽流感導致火雞缺貨。洛杉磯地區最大的Los Angeles Regional Food Bank每個月提供免費食物給超過80萬居民，與600多家小型食物銀行，但是他們今年的火雞到貨量就比去年少了一半，只好用雞肉或魚肉當替代品，在感恩節期間維持民眾所需的蛋白質。

雖然加州政府編列了1億元的預算協助食物銀行募集食物，許多企業、機構與個人也慷慨捐輸，但是新冠疫情使得需求越來越高，洛杉磯地區許多的食物銀行已經力不從心，特別是今年的物價高，再加上禽流感，他們只能尋找其他替代食物。例如People for Community Improvement就說，他們今年改發雞肉，因為火雞實在買不起啊。

對許多依賴免費食物的民眾來說，有總比沒有好，在怎麼樣也得過完假期再說。負責發放食物的義工也說，許多人平常可能不願意出面領食物，但是碰到感恩節這類特別假期，他們才會迫不得以出來領食物，因為後面可能有一家人等著過節。但是新冠疫情的另一個影響是，連發放食物的義工都變少了，例如People for Community Improvement原本還有八名義工，但新冠過後只剩三人，面對增多的民眾，簡直是忙得不可開交。

洛杉磯 疫情 流感

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