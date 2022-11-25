恐龍闖入好萊塢 炒熱聖誕大遊行

第90屆好萊塢聖誕大遊行，侏羅紀大恐龍將加入遊行隊伍。（記者張宏／攝影）

發生了什麼，恐龍竟然闖入好萊塢 ？第90屆好萊塢聖誕大遊行 主辦單位日前為27日(周日)遊行暖場，會上闖入侏羅紀大恐龍，引發民眾圍觀。今年好萊塢大遊行亮點頗多，美國南加 州華人社團聯合會將組織160人隊伍參與遊行，帶來中國功夫、漢服等中國元素。

影音來源：記者張宏

好萊塢聖誕大遊行歷史悠久，是全美最具影響力的遊行盛會之一。每年都是在11月最後一個星期日舉行，今年也不例外，27日晚上現場觀眾預計會達數十萬人。洛杉磯市議員Mitch O'Farrell、主持人Laura McKenzie、女演員Kate Linder等名流現身暖場活動。來自侏羅紀主題公園的工作人員，帶來兩隻大恐龍和兩隻小恐龍，活靈活現，引發圍觀。他們也將現身遊行現場，和大家一起過節。

惟妙惟肖的恐龍寶寶。（記者張宏／攝影）

市議員Mitch O'Farrell表示，今年遊行會有90位名流明星參加、14個遊行表演團體、24支洛縣獲獎樂隊、10層樓高的人物氣球等亮點。當然活動上最亮眼的，當然是南加華聯帶來的舞龍舞獅，和大熊貓VS聖誕老人的部分。

南加華聯帶來的大熊貓，和坐著黃包車的聖誕老人，作為美中聯袂吉祥物繞場一周。南加華聯主席陳慧碧表示，他們的團體曾三次有幸代表南加華人社區參加聖誕大遊行，每次都非常成功和圓滿。這次參加的隊伍將由160人、五個方陣組成，分別是舞龍舞獅、中華武術、腰鼓扇子、漢服表演、旗袍表演，這些都是中華文化最有代表性的元素。

南加華聯將組成160人的遊行隊伍。（記者張宏／攝影） 第90屆好萊塢聖誕大遊行21日舉辦記者會，南加華聯主席陳慧碧發言。（記者張宏／攝影） 屆時南加華聯會帶來精彩的舞龍舞獅。（記者張宏／攝影）