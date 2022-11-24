南加女賊 專偷院子裝飾品

女盜賊偷居民家門前的小矮人裝飾品。（KTLA）

臨近節假日，小偷開始將目標對準各種節日裝飾品，南加內陸河濱縣一戶人家的院子最近遭遇盜竊，監控視頻記錄了一名女子停車、下車，並偷走節日裝飾品的整個過程。據悉，這名女盜賊一夜至少光顧三家實施盜竊。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

案件發生在11月18日凌晨3時30分左右，屋主Steven Casselman表示，「視頻中的這名女子看上去無所事事，她偷東西就像在商店裡購物一樣，彷彿正在享受她的甜蜜時光。」視頻顯示，女子一根一根地拔出裝飾性的超大拐杖糖，塞進自己的車裡，然後又回去偷更多裝飾品。

女子偷這戶人家的亞馬遜包裹。（KTLA）

這是Casselman家第二次成為小偷的目標，今年10月，他們院子的萬聖節 裝飾品被盜，「萬聖節失竊物品的價格大概在1500元左右，此次被盜的聖誕節 裝飾品價格是500元左右。」

這名女盜賊不僅對Casselman家下手，幾分鐘前，她還瞄準同一街區的另一幢房子。來自鄰居的監控視頻顯示，凌晨3時11分，女子從這戶人家的前廊拿走亞馬遜包裹，以及一個小矮人裝飾品。

女子拔出居民家的裝飾性拐杖糖，塞進自己車裡。（KTLA）

幾個小時後，凌晨5時左右，這名女子轉到河濱縣的羅莫蘭（Romoland）。居民Birgit McKee 回憶當時的場景，「我正坐在客廳喝咖啡 ，注意到門口有車的頭燈亮著，我也沒多想什麼。」

警方尋求公眾幫助，確定女子身分和她駕駛的車輛。（KTLA）

那天早上， McKee和男朋友一起去餵馬，卻發現馬鞍不見了。在購買新馬鞍的路上，他們在附近一條路上發現同一輛車，「這名女子的汽油用完了，她正在用軟管和一個容器，試圖偷汽油到自己的車裡。」當McKee質問女子關於馬鞍的事情時，對方稱自己的兄弟整夜都在用這部車。McKee當場讓女子打開車後門，並指出後面有一些馬鞍，「如果那些東西是你的，你可以擁有它們，但那是我們的馬鞍。」

當局目前尚未確認這些案件是否相互關聯，但警方正在調查並尋求公眾幫助，以確定這名女子的身分和她駕駛的車輛，據信是一輛2004款凱美瑞（Camry）汽車。