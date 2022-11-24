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中信銀蒙市分行 教做感恩節桌花

記者朱敏梓／洛杉磯報導
楊芙婷帶來了生動的花藝課體驗。（記者朱敏梓／攝影）
楊芙婷帶來了生動的花藝課體驗。（記者朱敏梓／攝影）

感恩節將至，為了回歸老顧客多年來的支持，中國信託銀行（CTBC）蒙特利公園市（ Monterey Park）分行特別舉辦花藝活動，邀請擁有多年豐富經驗的花藝專家、池坊美國加州聖蓋博谷支部的支部長楊芙婷，為CTBC的忠實客戶們帶來一堂特別的花藝課，製作「感恩節」主題桌花。

中國信託銀行（CTBC）高級副總裁廖如清感謝老客戶長期以來的支持。（記者朱敏梓／...
中國信託銀行（CTBC）高級副總裁廖如清感謝老客戶長期以來的支持。（記者朱敏梓／攝影）

中國信託銀行高級副總裁廖如清、首席副總裁方志瑋，以及蒙市分行的全體員工，表達了對客人們長期堅定支持，以及對疫情以來堅守崗位的同事們的感謝。廖如清表示，蒙市分行是一個老分行，歷史悠久，這次花藝活動就是為了感謝客人這麼多年來的支持。同時隨著年底和新年逐漸到來，希望藉著這個機會帶動人氣。

為了這個活動，所有工作人員聚集在一起，做了很多的策劃和準備工作，這個活動也是一次難忘的團隊建設活動，展現了中國信託銀行員工們的凝聚力。同時，插花是一門修身養性的藝術，希望大家能在花藝中，放鬆身心，陶冶性情。

擁有豐富色彩的感恩節主題桌花。（記者朱敏梓／攝影）
擁有豐富色彩的感恩節主題桌花。（記者朱敏梓／攝影）

此次花藝課的主題是「感恩節」，楊芙婷特別為學員們準備了帶有溫暖色調的桌花。楊芙婷說，感恩節，除了感恩，也是豐收的季節，因此這款花籃選擇了橙色作為主基調，搭配些許的紫色，並且選取了精心挑選的玫瑰花，來自非洲的國王海神花（Protea）、充滿溫情的滿天星，以及特別的橙色尤加利葉。疫情之後的這個感恩節尤為珍貴，希望通過這個桌花，提醒大家對身邊的人，無論是對父母親人還是同事，都抱有一顆「感恩的心」。這個桌花中的兩朵海神花就像兩個火炬燃燒著火焰，寓意著對來年充滿希望和朝氣。而豐富的顏色也會讓人心情變好，更有期待。

學員們學得非常認真，世界日報總經理李銘濱也特別參與本次活動。（記者朱敏梓／攝影）
學員們學得非常認真，世界日報總經理李銘濱也特別參與本次活動。（記者朱敏梓／攝影）

在整堂花藝課中，楊芙婷耐心的講解每一個步驟，學員們也是熱情滿滿，學得非常認真，沈浸在花藝帶來的樂趣之中。這項十分有意義的活動，也代表著中國信託銀行對所有客戶的一種「感恩」之情和一份心意。

學員們聆聽老師的講解。（記者朱敏梓／攝影）
學員們聆聽老師的講解。（記者朱敏梓／攝影）

美國中國信託銀行1989年於加州洛杉磯市成立總部，目前在加州、紐約及紐澤西州擁有14家分行，是美國境內第四大的華人銀行，也是台灣擁有最廣泛國際網絡的金融機構。CTBC致力於為全美的華人社區服務，提供各種存、放款、金融理財、工商貸款、及整合性的跨國金融方案，民眾想了解更多詳情，可前往www.ctbcbankusa.com 查詢。

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