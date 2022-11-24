聖蓋博市警長 轉任巴市警局

聖蓋博市警長哈里斯轉任巴沙迪那市警長，從警30年任職三華裔城市警局。（Harris Instagram）

巴沙迪那市（Pasadena）政府21日(本周一)宣布，任命哈里斯（Eugene Harris）為下任警察 局長，將於2023年1月3日宣誓就職。哈里斯現任聖蓋博 市（San Gabriel）警察局長，此前曾在蒙特利公園 市（Monterey Park）警局任職，從警30年服務三華人社區。

哈里斯表示：「很榮幸能夠獲得這個難得的機會，並對我們的居民、訪客以及警局全體成員所負的責任深感重大。」他進一步表示，這是一個有吸引力的挑戰，「我們將一起繼續加強積極主動的社區警務文化，並為我們的利益相關者提供卓越的服務。」

聖蓋博市長丁言愉讚揚哈里斯擅長處理聖蓋博市的警民關係，每年舉辦「守望相助之夜」以及公民警察學院，幫助市民了解刑事司法系統和抵制犯罪的方法，支持警察的工作，了解警局的運作，並鼓勵市民承擔適當的治安責任。未來他將和市府經理討論甄選該市新警長事宜。

30年前哈里斯從海軍陸戰隊退役後，轉型警察生涯。首先在蒙特利公園警局任職23年，然後在2016年被聘任成為聖蓋博市警察局局長，現在又將於明年初出任巴沙迪那市警長。同時，他也是洛杉磯縣警察局長協會會長。這位警長甚至寫過一本書：「零壓力區，壓力管理外行指南」（The Zero Stress Zone, a Layman’s Guide to Stress Management）。

巴沙迪那市前警察局局長佩雷斯（John Perez），在擔任30多年警官後於今年1月初退休。