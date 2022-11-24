我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

聖蓋博市警長 轉任巴市警局

記者丁曙／聖蓋博市報導
聖蓋博市警長哈里斯轉任巴沙迪那市警長，從警30年任職三華裔城市警局。（Harris Instagram）
聖蓋博市警長哈里斯轉任巴沙迪那市警長，從警30年任職三華裔城市警局。（Harris Instagram）

巴沙迪那市（Pasadena）政府21日(本周一)宣布，任命哈里斯（Eugene Harris）為下任警察局長，將於2023年1月3日宣誓就職。哈里斯現任聖蓋博市（San Gabriel）警察局長，此前曾在蒙特利公園市（Monterey Park）警局任職，從警30年服務三華人社區。

哈里斯表示：「很榮幸能夠獲得這個難得的機會，並對我們的居民、訪客以及警局全體成員所負的責任深感重大。」他進一步表示，這是一個有吸引力的挑戰，「我們將一起繼續加強積極主動的社區警務文化，並為我們的利益相關者提供卓越的服務。」

聖蓋博市長丁言愉讚揚哈里斯擅長處理聖蓋博市的警民關係，每年舉辦「守望相助之夜」以及公民警察學院，幫助市民了解刑事司法系統和抵制犯罪的方法，支持警察的工作，了解警局的運作，並鼓勵市民承擔適當的治安責任。未來他將和市府經理討論甄選該市新警長事宜。

30年前哈里斯從海軍陸戰隊退役後，轉型警察生涯。首先在蒙特利公園警局任職23年，然後在2016年被聘任成為聖蓋博市警察局局長，現在又將於明年初出任巴沙迪那市警長。同時，他也是洛杉磯縣警察局長協會會長。這位警長甚至寫過一本書：「零壓力區，壓力管理外行指南」（The Zero Stress Zone, a Layman’s Guide to Stress Management）。

巴沙迪那市前警察局局長佩雷斯（John Perez），在擔任30多年警官後於今年1月初退休。

警察 聖蓋博 蒙特利公園

上一則

「冰建世界」 齊濱英耗時4年 記錄黑龍江冰雪之美

下一則

好康報您知／心安超市（Zion Market)

延伸閱讀

民調：德桑提斯28% 川普46% 黨內支持率差距縮小

民調：德桑提斯28% 川普46% 黨內支持率差距縮小
期中選舉後 德桑提斯、川普民調差距縮小

期中選舉後 德桑提斯、川普民調差距縮小
投票機紙張不夠… 哈里斯縣選務不彰 檢察長展開調查

投票機紙張不夠… 哈里斯縣選務不彰 檢察長展開調查
艾伯特籲調查哈里斯縣選舉

艾伯特籲調查哈里斯縣選舉
德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢
哈里斯縣長伊達戈險勝 感謝對手拚搏

哈里斯縣長伊達戈險勝 感謝對手拚搏

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？

2022-11-16 17:31
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵