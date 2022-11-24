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感恩節出行 避開五大最塞時段

記者朱敏梓／洛杉磯報導
感恩節期間加州擁堵的車流。 (Shutterstock)
感恩節期間加州擁堵的車流。 (Shutterstock)

汽車俱樂部 AAA 預測感恩節旅行，指出近4900萬美國人將在11月23日至27日周三至周日的長周末期間駕車旅行。如果有意在感恩節，在加州駕車出行，知道擁堵時段非常必要。

根據AAA的數據合作夥伴INRIX預計，美國都會區（尤其是洛杉磯和舊金山周邊地區）會出現嚴重擁堵，一些司機在高峰旅行期間遇到的堵車時間會增加一倍以上。

以下是北加州和南加州的潛在麻煩點以及最繁忙的時間：在洛杉磯，從23日（周三）下午5時30分開始，從科羅拉多街到佛羅倫薩大道以南的I-5高速公路將比平時多144%的交通影響，直到晚上7時30分。

在整個南加州，包括洛杉磯縣、河濱縣（Riverside）和聖地牙哥縣，預計23日（周三） I-5、I-15、I-10、I-8 和聖地亞哥405高速公路上的交通會很擁擠。

在舊金山，從23日（周三）下午4點開始，從Maritime Street到San Pablo Dam的I-80 West將受到比平時多 80%的交通量影響。

同樣橫跨灣區，預計I-580東行、I-80雙向、I-680北行和US 101北行的交通擁堵。

一般來說，最好和最壞的時間是：

11月23日（周三）——最糟糕的時間：凌晨1點到晚上8點；最佳時間：早上8點之前和晚上8點之後

11月24日（周四）——最糟糕的時間：上午11點至下午3點；最佳時間：上午11點之前和下午6點之後

11月25日（周五）——最糟糕的時間：下午4點到晚上8點；最佳時間：上午11點之前和晚上8點之後

11月26日（周六）——最糟糕的時間：下午4點到晚上8點。最佳時間：下午2點之前晚上8點之後

11月27日（周日）——最糟糕的時間：下午4點到晚上8點；最佳時間：上午11點之前和晚上8點之後

AAA自2000年開始跟踪以來，今年預計將是感恩節旅行第三繁忙的一年。預計感恩節駕車旅行將恢復至大流行前水平的98%。

儘管大多數人將乘坐汽車旅行，但大約有450萬美國人計劃飛往感恩節目的地，比去年增加8%，即增加了33萬3000名旅客。感恩節航空旅行預計將在大流行前水平的99% 以內。 AAA 表示，在TSA 檢查站可能會排長隊，並且「如果可能，請避免託運行李，以便在航班延誤或您需要重新安排時間時提供更大的靈活性」。

此外，乘坐公共汽車、火車或遊輪旅行的人數比去年增加了23%，達到2019年的96%。

感恩節加州公路旅行出行最佳和最糟糕時段 製表：記者朱敏梓
感恩節加州公路旅行出行最佳和最糟糕時段 製表：記者朱敏梓

加州 汽車 洛杉磯

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