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防止酒駕 公路巡警連五天攔檢

洛杉磯訊
加州公路巡警局（CHP）將在感恩節長周末實行五天的路查，民眾出門駕駛要小心。（示意圖，CHP臉書）
加州公路巡警局（CHP）將在感恩節長周末實行五天的路查，民眾出門駕駛要小心。（示意圖，CHP臉書）

加州公路巡警局（CHP）將在感恩節長周末實行五天的路檢，民眾出門駕駛要小心。

加州公路巡警局將派出大批警員從23日感恩節前夜開始，至27日，在加州展開大規模的路查攔檢，確保出門駕駛的民眾和自駕旅行者在節日期間不受酒駕、毒駕和非安全駕駛的威脅，平安過節。

感恩節、聖誕節和新年都是高速公路車禍高峰期，尤其是感恩節和聖誕節，很多人全家出門旅行或走親訪友，一旦發生車禍，傷亡慘重。尤其是今年是新冠疫情以來，重新全面開放的第一個感恩節，加州公路巡警局更是嚴陣以待，確保民眾愉快出門，平安回家。

本次連續路查攔檢行動從23日（周三）傍晚6時開始，至27日（周天）深夜11時59分，加州的CHP巡警將全部上崗，在各地執法。 公路巡警局發言人表示，警員也同時提供駕駛人路上可能發生意外狀況所需要的幫助。巡警局提醒，千萬不要酒後駕駛，遍佈各地的檢查站隨時都有可能攔檢任何車輛；此外，使用大麻、非處方藥和處方藥，尤其是同時使用酒精和非法藥物，都被認為是非清醒駕駛，均在攔檢當中。

2021年感恩節長周末期間，加州共有1033人因涉嫌酒後駕車後毒後駕駛被捕，比2020年同期被捕的868人激增將近20%。

根據加州公路巡警局數字，2021年，共有42人在感恩節期間的車禍，和相關的交通事故中喪生，包括16名無辜的行人和一名自行車騎行人。

除了避免酒駕和毒駕，駕駛和乘車繫安全帶也是一個大問題。根據全國高速公路交通安全委員會統計，2020年感恩節長周末期間，全國因車禍死亡的人員中，半數沒有繫安全帶。

警方建議民眾在感恩節期間如果喝酒或是精神處於不清醒狀態，避免開車，最好提前安排家人或朋友接送，或找代駕，或使用出租車，或使用公共交通工具或與朋友拼車，確保平安回家。

加州公路巡警局（CHP）將在感恩節長周末實行五天的路查，民眾出門駕駛要小心。（示...
加州公路巡警局（CHP）將在感恩節長周末實行五天的路查，民眾出門駕駛要小心。（示意圖，CHP臉書）

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