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「冰建世界」 齊濱英耗時4年 記錄黑龍江冰雪之美

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯華裔電影人齊濱英（右三）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，勇奪第三屆洛杉磯亞洲電影展最佳紀錄片評審團獎。（齊濱英提供）
洛杉磯華裔電影人齊濱英（右三）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，勇奪第三屆洛杉磯亞洲電影展最佳紀錄片評審團獎。（齊濱英提供）

洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，近日勇奪第三屆洛杉磯亞洲電影大獎賽 (LosAngeles Asian Film Awards) （LAAFA）最佳紀錄片評審團大獎，這也是齊濱英繼今年獲得2022洛杉磯獨立電影節和法國坎城獨立電影節最佳長篇紀錄片獎後，再次獲得殊榮。

擔任本屆電影節評審團主席的是美國家喻戶曉的電視劇 《老友記》、《漢娜•蒙塔娜》導演Roger Christiansen。齊濱英表示，能夠獲得Christiansen和評審組青睞，深感榮幸，也感謝全體製作人員歷時四年在冰天雪地艱苦環境下，和疫情困境下的努力和付出。這是她多年創作單本片和電視連續劇之後首次嘗試紀錄片，而影片記錄的是家鄉黑龍江的冰雪世界，讓全世界觀眾見到家鄉的冰雪之美，更多了一份特別喜悅。

洛杉磯華裔電影人齊濱英（中）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，近日勇...
洛杉磯華裔電影人齊濱英（中）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，近日勇奪第三屆洛杉磯亞洲電影大獎賽 (Los Angeles Asian Film Awards) （LAAFA）最佳紀錄片評審團大獎。右為洛杉磯知名電影人穆曉（水登）。（齊濱英提供）

「冰建世界」記錄的是黑龍江哈爾濱太陽島冰雪世界，以冰雪世界的美輪美奐作為背景，記錄上萬名農民工在極寒隆冬中建設冰城的故事。生長在哈爾濱的齊濱英，從小在家門前小小的自製冰燈下溫馨度過童年的冬天，但直到2018年她回中國拍攝一個故事片時，才有機會走進哈爾濱的冰雪大世界，現場超過1萬名農民工在短短15天内妙手生花，打造60個主題的巨大冰城，深深感動她。

齊濱英說，冰松花江12月開始凍結，河冰三尺厚的時候，工人們開始採冰，然後用伐木的大鋸將冰塊切割，拉到冰雪大世界現場，再由專門壘牆和砌冰的工人將這些大冰塊拋光加工，然後用水將其黏合成型。當地的農人以往在入秋之後休耕走往南方打工，有了冰雪世界之後，農民工們每年12月中旬都會回到哈爾濱，一年兩年三年，他們成為冰雪世界的頂梁柱，從北京圓明園到美國的迪士尼樂園，從南國的棕櫚樹到雨林的小蘑菇和北方的茅草房，每個景都輕車熟路，美輪美奐。

從2018到2022年，冰建世界前後耗時將近四年，2020年3月開始美中斷航，攝製組只能美中兩邊分頭行動，齊濱英在洛杉磯通過網絡坐陣指揮並進行後期剪輯，終於在2021年底殺青。她表示，自己用四年完成「冰建世界」，很難想像一些記錄片耗時十年或更長時間，名利方面都放一邊，值得致敬。

剛剛在洛杉磯閉幕的美國亞洲電影節（Asian World Film Festival）今年首次增加紀錄片單元，「冰建世界」也成為影展期間獲選播出的三部紀錄片之一，展映座無虛席，還有近十幾個人站著看完全片，不少觀眾表示，非常想去哈爾濱親眼看看。

洛杉磯華裔電影人齊濱英（左二）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，近日...
洛杉磯華裔電影人齊濱英（左二）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，近日勇奪第三屆洛杉磯亞洲電影展最佳紀錄片大獎。（齊濱英提供）
洛杉磯華裔電影人齊濱英（中）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，近日勇...
洛杉磯華裔電影人齊濱英（中）領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，近日勇奪第三屆洛杉磯亞洲電影展最佳紀錄片評審團大獎。（齊濱英提供）

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