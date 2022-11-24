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第3屆洛杉磯亞洲電影獎 華語片備受矚目

記者邵敏／洛杉磯報導
《冰建世界》主創團隊與電影獎冠名商。（主辦方提供）
《冰建世界》主創團隊與電影獎冠名商。（主辦方提供）

第三屆洛杉磯亞洲電影獎（Los Angeles Asian Film Awards，簡稱LAAFA）頒獎典禮，11月13日在好萊塢落下帷幕。由華裔團隊創作的《冰建世界》、《第一次遇見花香的那刻》等作品備受矚目。

經過評審團的層層篩選，本屆亞洲電影獎最終評選出17個獎項。其中最受矚目的作品是由華裔導演齊濱英擔任導演，歷時四年製作的紀錄片《冰建世界》，獲得評審團最佳長片紀錄片獎。此外，由台灣知名演員林辰唏主演的迷你劇集《第一次遇見花香的那刻》，榮獲最佳迷你劇集獎。該影片是台灣首度入圍歐洲最大劇集競賽最佳電視、網絡劇集的作品，並入選第34屆東京國際影展，獲美國《綜藝報Variety》選入「2021年度最佳國際電視節目」。

自報名以來，主辦方共收到上百部高質量參賽影片，其中不乏國內外優秀的電影人參賽。著名日本導演堤幸彥攜新作參加，他曾執導《在世界中心呼喚愛》、《金田一少年事件簿》，並且與渡邊謙、石原里美等國際巨星合作；由中國國家一級演員楊立新和新晉演員曾舜晞主演，趙原擔任導演的年度短片《三十》也報名參賽。

擔任本屆電影節評審團主席的是美國家喻戶曉的電視劇《老友記》、《漢娜·蒙塔娜》的導演Roger Christiansen。高級評審團成員為：參演過《緋聞女孩》、《生活大爆炸》、《實習醫生格蕾》的印度裔美國演員Chriselle Almeida；擔任多部院線電影，如《Refuge from The Storm》、《Sanky Panky》的攝影指導Elias Acosta；特邀評委華人新銳導演杜藝凡，其擔任導演和剪輯的短片《A.I.》、《Blue》曾先後獲得二十多個國際電影節最佳短片獎。

洛杉磯亞洲電影獎，是非盈利組織Power of Film Institute推出的項目，已逐漸成為亞裔電影人的廣闊平台，為亞裔電影人提供在美國展映作品和發聲的機會。 LAAFA每年11月在洛杉磯舉辦現場活動，包括入圍作品的影院展映、獲獎作品頒獎、各種主題的專業研討會、亞洲各國電影人與好萊塢業界人士的互動交流等，是亞洲電影人向好萊塢展現自我、建立合作關係的重要平台。

該獎項的2023年影片投遞已開始，美國網站https://filmfreeway.com/LAAsianFilmAwards；中國網站http://www.sfilmmaker.com/video/festivalShow?f_id=527。具體詳情可在LAAFA官網https://www.poweroffilm.xyz查詢。

洛杉磯亞洲電影獎部分獲獎者和主辦方齊聚一堂。（主辦方提供）
洛杉磯亞洲電影獎部分獲獎者和主辦方齊聚一堂。（主辦方提供）
《冰建世界》榮獲評審團最佳長片紀錄片獎。（主辦方提供）
《冰建世界》榮獲評審團最佳長片紀錄片獎。（主辦方提供）
《第一次遇見花香的那刻》榮獲最佳迷你劇集獎。（主辦方提供）
《第一次遇見花香的那刻》榮獲最佳迷你劇集獎。（主辦方提供）

亞裔電影 導演 洛杉磯

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