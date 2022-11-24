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北美洲台灣商會 夏威夷開理監事會

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
台青商會在夏威夷開理監事聯席會議後，擺出夏威夷「阿囉哈」手勢合影。（北美洲台灣商會聯合總會青商部提供）
台青商會在夏威夷開理監事聯席會議後，擺出夏威夷「阿囉哈」手勢合影。（北美洲台灣商會聯合總會青商部提供）

北美洲台灣商會聯合總會主辦的第35屆第二次理監事聯席會議，一連四天在夏威夷召開，豐富的會議行程包含參訪夏威夷州議會大廈、夏威夷著名景點觀光、理監事聯席會議，以及商務商機論壇。北美洲台灣商會聯合總會青商部也於11月19日在夏威夷舉行第19屆第二次理監事會議，共計約20名青商理監事及會員出席實體會議，約50名青商理監事及會員出席線上會議。

監事聯席會同時也透過線上方式舉行。（北美洲台灣商會聯合總會青商部提供）
監事聯席會同時也透過線上方式舉行。（北美洲台灣商會聯合總會青商部提供）

僑務委員會副委員長徐佳青，在百忙之中到場支持，並強調僑委會非常重視青商，期待大家能夠帶著更多朋友加入青商，把不同領域的人聚集在一起，讓事業能夠有機會茁壯成長。而亞總名譽總會長李天柒也表示，青商最重要的是資訊交流，要跨出國際做商機上的連結，並去了解各國的風土民情，突破市場以及創新開發。

北美洲台灣商會聯合總會青商部會長高欣怡表示，今年北美青商的目標為「引領創新 無限商機」，前半年做了許多內部資源整合的前置作業，現在可以透過北美網站、臉書專頁以及Instagram，快速的找到其他地區分會的最新活動訊息；而北美青商明年也將在2月初，舉辦百人的大型線上商業展，邀請青商理監事以及會員屆時上線支持以及交流。

高欣怡代表台青商會贈送台灣傳統茄芷包給徐佳青（右）。（北美洲台灣商會聯合總會青商...
高欣怡代表台青商會贈送台灣傳統茄芷包給徐佳青（右）。（北美洲台灣商會聯合總會青商部提供）

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