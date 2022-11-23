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河濱燈節回歸 25日繽紛登場 活動至年底

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱燈節開幕儀式場面宏大輝煌。（檔案照）
河濱燈節開幕儀式場面宏大輝煌。（檔案照）

南加年度規模最大燈節「河濱燈節」（Mission Inn Hotel & Spa Festival of Lights），時隔兩年後盛大回歸，整個燈節活動自2022年11月25日開始持續至12月末。

河濱市市長道森（Patricia Lock Dawson）表示，燈節舉辦30年來，已經成為河濱市民眾每年假日季重要節慶活動之一。因為疫情大流行停辦兩年，今年回歸非常令人高興。

2022年河濱燈節開幕儀式將於11月25日（周五）傍晚舉行，燈節開幕式是固定項目。因為COVID－19疫情影響，2020年及2021年燈節開幕儀式取消，因為政府限制群聚。疫情之前燈節開幕儀式吸引超過7萬人參與，大家興奮聚集在Mission Inn前，觀看五彩繽紛焰火，以及色彩斑斕燈節裝飾，場面盛大。整個河濱市民眾都沉浸在節日慶祝歡樂中。

河濱市議員菲爾羅（Ronaldo Fierro）說「整個疫情大流行期間，河濱市居民都在懷著急迫心情，希望燈節開幕儀式儘快回歸。2022年他們的盼望會成為現實，這是城市令人心動的時候。」

河濱市燈節自開始舉辦至今，已經有30個年頭。1992年，Mission Inn業者羅伯茨（ Duane Roberts）首次舉辦。在燈節期間，具有百年歷史的河濱地標Mission Inn，在百萬盞裝飾彩燈輝映下，更顯沉穩高雅。酒店的欄杆、窗台、外牆及旋梯，參觀者可以欣賞到數百卡通角色，有精靈、玩具士兵，以及胡桃夾子，還有含笑的天使。酒店外，還有裝飾一新的一排聖誕樹，以及用彩燈組成的聖誕慶祝圖案。配套節目還有溜冰場、馬車遊樂設施、現場音樂會、摩天輪迷你嘉年華、與聖誕老人合影，以及主街設立的手工藝攤位、美食品攤位等。

2022年河濱燈節在11月25日至12月31日晚上舉行，彩燈裝飾會一直持續到2023年1月6日。了解燈節詳情，可至Mission Inn官網www.missioninn.com

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