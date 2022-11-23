賭城少女被關家中1年多 綁床單從2樓逃脫 母親、祖母面臨控罪

視頻顯示，被囚禁女孩通過梯子重新進入二樓臥室​​。（KLAS）

一則讓人震驚的視頻顯示，北拉斯維加斯一名少女被關押在家中長達一年多，近日因為沒有水喝，她用床單從二樓上鎖的臥室爬出，被鄰居發現後報警獲救。而背後的囚禁者竟是女孩的母親和祖母，具體原因還在調查中。

影音來源：綜合／記者邵敏後製

根據當地警方陳述，這名18歲的少女長期被關押在臥室，平時食物很少，只有一個用來大小便的桶。三名成年人目前已被指控，他們分別是Addy Gonzales，確認為女孩的母親，Maria Pasarin是女孩的祖母，以及嫌疑人Daniel Omezcua，他們都面臨虐待兒童和非法監禁的指控。

警方11月4日接到報警後趕到案發現場，這名被囚禁的少女從二樓臥室爬出後，進入鄰居的院子尋找食物和水，之後又試圖使用梯子爬回自己房間。視頻顯示，女孩正準備通過梯子重新進入二樓臥室。

鄰居瑪麗亞（ Maria）就住在女孩的隔壁，「她當時跳到我們後院找水喝，我們看到她時，她說自己是使用床單爬下來，並準備回去。」女孩告訴鄰居，她把衣服、床單綁在一起，從二樓窗戶爬出去，逃離自己的房間。另一名鄰居指出，女孩用水管喝水，鄰居問是否需要幫助，她指著院子裡的梯子，表示想用這個工具爬回臥室。

警方到達現場後，在二樓窗戶處發現被害人。女孩當場解釋說自己「被鎖在這個房間」，警方觀察到房間裡沒有把手，只有一把死鎖，裡外都需要鑰匙才能打開房門，但女孩並沒有鑰匙。

被害人告訴警方，她逃跑是為了從鄰居的水龍頭裡取水喝。她說，只有母親 Gonzales下班回家時，她才會得到食物和水。 Gonzales最初不讓警察 進入房子，說自己會上樓檢查女兒的狀況。警方進入房間後，看到臥室裡只有一張彈簧床墊和床架，還有一個黑色水桶，「一半裝著尿液和糞便。」

鄰居瑪麗亞對整件事情感到心碎，「我曾讓女孩報警，但她拒絕了，說沒有人會相信她。」她還指出，女孩被解救後坐在警車上，一直說自己非常口渴。

Addy Gonzales（母親）、Daniel Omezcua、Maria Pasarin（祖母），三人面臨虐待兒童和非法監禁的指控。（北拉斯維加斯警局）

案發後，嫌犯Gonzales、Omezcua 和 Pasarin被關押在北拉斯維加斯社區懲教中心（North Las Vegas Community Correctional Center）。但記錄顯示，由於檢察官 尚未提起刑事訴訟 ，三人均以個人擔保形式獲釋，預計擇日再次出庭。

據悉，兒童保護服務部（Department of Child Protective Services）曾收到八份關於這個家庭虐待和忽視兒童的指控報告，然而，該機構認為這些報告沒有根據，缺乏證據。