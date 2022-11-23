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前教師被控性虐5少女 並曾與3人結婚

記者趙健／綜合報導
犯罪嫌疑人Jeffrey Scott Jones在任教期間曾多次性侵未成年少女，並與他的三名學生結過婚。（杭廷頓公園警局）
犯罪嫌疑人Jeffrey Scott Jones在任教期間曾多次性侵未成年少女，並與他的三名學生結過婚。（杭廷頓公園警局）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）一名執教27年的英語老師，近日被指控長期性侵和性虐待未成年少女，並三次與學生結婚後再離婚。校方曾兩次接到舉報，但並未採取任何行動。

訴狀稱，犯罪嫌疑Jeffrey Scott Jones曾在洛杉磯縣喜瑞都市的Gahr高中，和貝爾市高中任教27年。在此期間，Jones曾對至少五名未成年少女實施長期「馴化」和性虐待，並曾與其中三名受害學生結婚。

據受害者的律師稱，在這段時間裡，Jones培養了一種獨特模式-奪走學生的貞操，然後和她們結婚，同時再尋找新學生目標進行侵犯，接著和前任的「學生妻子」離婚，再與新的目標結婚。

據指控描述，Jones通過性格測驗篩選那些「脆弱的和易受到影響的」學生作為犯罪目標，並通過「看手相」和撫摸受害者手掌，觀察她們的反應。另外，Jones還要求他的學生提交私人日記。

Jones的前妻Nancy Jones也是受害者之一。她表示，她在結婚後才發現Jones曾與他的學生結過婚，而那位學生遇見Jones時才14歲。 Nancy自1997年起與Jones同居，直到2004年才結婚。

訴狀還指出，Jones曾於1987年被學生舉報，但當時學校或學區並未對此進行調查，Jones也沒有受到任何處分。 2001年，他再次被舉報，一名學校的教練稱，Jones與學生有「不妥的」關係。但校方和學區仍然沒有處理此次舉報，或者啟動任何法律程序。接到這兩次舉報的校長是Melquiades Mares。

針對Jones的指控已經不是第一次。他於2017年因性侵和長期性虐待一名13歲未成年少女，而被判入獄46年。在法官宣讀完有罪判決後，Jones還曾用刀片割喉，被緊急送往醫院搶救了過來。 Jones當時的女友Cynthia Marie Dunaway-Erickson還因作偽證被判三年緩刑。

學區 性侵 洛杉磯

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