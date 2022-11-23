新冠流感夾擊 華男痛不欲生

感染病毒親歷者建議人們儘早接種新冠、流感疫苗。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）一名華裔男子，近日接連感染新冠、流感 病毒，不得不在家中多日臥床養病，他表示身體一直很強壯，沒想到這段時間竟然接連中招，發高燒、咳嗽、全身痠痛、失去味覺嗅覺，「我這輩子還沒這麼難受過。」

家住艾爾蒙地市的張先生，今年30多歲，是建築設計工程師。 10月的一天，與他同住的母親突然出現發燒、咳嗽等症狀，經檢測 確定已感染新冠病毒。張先生回憶說：「我媽媽那幾天一直外出與人相聚，雖然也戴著口罩，但畢竟疫情已經好幾年了，防範措施肯定有所放鬆，所以不慎被傳染了。」

所幸母親已接種過新冠疫苗 以及加強針，感染症狀並不嚴重，張先生只接種過兩針疫苗，他之前一直猶豫要不要打第三針，「媽媽感染了，我們住在一起，我肯定也會被傳染，考慮到這個原因，我決定馬上去打加強針。」張先生很快在住家附近的CVS接種了第三針疫苗，但沒想到接種的當晚，他開始發高燒，全身肌肉痠痛。

最初，張先生認為出現不適是因為疫苗副作用引起，「我之前打兩針疫苗後都有發燒，第二天很快就好了，我也沒當回事。」但他沒想到，接下來的幾天，症狀愈來愈嚴重，「高燒不退，嗓子像被刀割一樣痛，緊接著味覺嗅覺都沒有了。」張先生這才意識到自己可能已感染新冠病毒，果然家庭檢測顯示陽性結果。

張先生的感染症狀明顯比母親嚴重很多， 「我媽媽大概兩三天就基本痊癒了，像得了一場小感冒，但我很嚴重，躺在床上都不想動，休息一個禮拜才開始有好轉跡象，不過味覺嗅覺很長時間都沒有恢復。」

讓張先生納悶的是，他自認身體要比母親強壯很多，為何感染症狀卻更嚴重，他分析可能有這幾個原因。「第一，我媽之前就打了三針疫苗，但我一直沒有打加強針，因此症狀會比較嚴重；另外我覺得，可能我接種加強針的時間不對，那個時候應該已經被我媽傳染了，但症狀還沒出來，在這樣的情況下我打第三針，疫苗副作用和感染症狀同時發作，所以特別難受。」

張先生表示，在家休息一周後病情開始緩解，但並沒有完全恢復，因公司工作繁忙，他在檢測顯示陰性後就回到辦公室上班。讓他沒有想到的是，上班幾天後他再次出現身體嚴重不適，「我又開始發高燒，而且咳嗽很厲害，整個人完全沒有力氣。」

張先生不得不再次選擇居家養病，因為新冠檢測仍顯示陰性，他表示這次感染的是流感病毒，「最近這段時間流感的人很多，我回辦公室後就發現身邊有同事得了流感，而我在身體沒有恢復下去上班，抵抗力較差，很快就被傳染流感病毒。 」

一個多月來，張先生先是感染新冠，緊接著又患流感，期間經歷的病痛，他表示「這輩子從來沒有這麼難受過，像經歷了一場大病。」疫情近三年來，張先生一直堅持戴口罩、勤洗手，盡量不去人群擁擠的地方，做足各種防範措施，「我身邊大部分朋友都感染過新冠，但我一直沒有被傳染，還以為自己就是所謂的天選之人，不會感染，沒想到這次中招，一下子兩種病毒都來報到。」

張先生承認最近他和母親的防疫措施有所放鬆，因為身邊的人都已不再關心新冠疫情，「或許是因為這種放鬆的心態，讓我和媽媽這次都感染，而且以前我以為感染沒什麼大不了，沒想到這麼難受，感染症狀真的是因人而異，不會因為身體強壯就表現輕微。」