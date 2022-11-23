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買一送一、免費餐點 連鎖餐廳紛推黑五折扣

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Applebee新推出的兩款雞尾酒，黑五每杯只需要6元。（Applebee官網）
Applebee新推出的兩款雞尾酒，黑五每杯只需要6元。（Applebee官網）

感恩節過後，就是令人激動的假日購物季，尤其是黑色星期五Black Friday ），在血拼的同時，不要錯過這些餐廳折扣，用美食犒賞自己和家人。許多連鎖餐廳在黑五紛紛推出折扣，許多折扣甚至持續到年底。

Del Taco：截至12月28日，在店內購買20元禮品卡的顧客可獲贈兩份免費烤雞或炸雞Taco，以及購買Epic Burritos和薯條只需要1元，就可享受買一送一優惠。此外， 購買30元禮品卡的顧客可以獲得炸雞Taco。在線購買禮品卡30元的客戶可免費獲得一份小型套餐，而在線購買100元禮品卡的顧客將獲得四份小份套餐。

Farmer Boys：截至12月31日，只要購買25元禮品卡，即可獲得5美元的刮刮卡優惠，或購買100元的禮品卡可獲得25元的刮刮卡優惠。

Applebee：黑色星期五，該連鎖店推出新款時令雞尾酒，每杯只需要6元，兩款雞尾酒分別是Tipsy Reindeer（一種用 Smirnoff 伏特加、蔓越莓汁、百香果和酸味混合物製成的holiday punch酒，上面撒上聖誕老人軟糖）和 Berry Merry Colada（一種由Captain Morgan製成的冷凍 piña colada ，頂上用甜瓜和草莓裝飾）。

Godiva：大名鼎鼎的Godiva巧克力從現在到黑色星期五，多種巧克力品種最多可節省40%，包括招牌假日松露系列。

Jamba Juice：只需要註冊 Jamba Rewards，則從現在到11月25日期間，所有訂單均可享受0元的配送費。僅在黑色星期五，購買一份冰沙，第二份還能獲得半價優惠。Jamba Juice最近推出了Merry Orange Cranberry的新口味冰沙， 非常值得一試。

Popeyes：這家受印第安人啟發的連鎖店，將於11月25日特別推出黑色雞肉三明治， 25日前往附近任意一家Popeyes訂購雞肉三明治套餐，就可以獲得一份免費的雞肉三明治。

Taco Bell：在Doordash上訂購至少價值15元的食物，包括Cheesy Gordita Crunch，就會額外獲得一份免費的該餐品，有效期為11月25日至11月29日。

Wienerschnitzel：在11月25日，只需要發送簡訊HOTDOG至97147，就可以免費獲得一份玉米熱狗。

黑色星期五 Black Friday 美食

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