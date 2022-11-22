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解決洛市遊民問題 市長宣布立即行動

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
洛杉磯新任市長巴斯（Karen Bass）。（巴斯官網）
洛杉磯新任市長巴斯（Karen Bass）。（巴斯官網）

就在上周，洛杉磯市長當選人、聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）宣布打敗對手、億萬富翁卡魯索（Rick Caruso）。而在她宣布勝利沒多久，就發表講話，誓言要在上任的第一天就「立即行動」解決洛杉磯正在面臨的嚴峻的遊民問題。

巴斯將於於12月12日走馬上任為洛杉磯市首位女市長，在她當選市長後的首次亮相中，巴斯表達了對卡魯索的「崇高敬意」，並承諾領導所有洛杉磯人。她發誓要緊急帶頭解決該市的遊民危機，並利用城市、州和聯邦資源來擴大援助和建造住房。她還承諾將打擊不斷上升的犯罪率，並通過引入高薪工作和可負擔住房讓洛杉磯的工薪家庭「負擔得起」。

雖然郵寄選票仍在統計中，但巴斯因以約6個百分點的優勢領先卡魯索，令卡魯索已無力翻盤，因此美聯社宣布巴斯勝選。她將有數周時間組織一個過渡小組，因為市議會仍在解決錄音洩漏的爭議，其中三名成員深陷種族歧視的醜聞。

即將離任的現任市長賈西提（Eric Garcetti）稱巴斯的勝利是「歷史性的」和「所有洛杉磯人的勝利」。巴斯是洛杉磯歷史上首位女性市長。

根據今年秋天公布的官方統計，洛杉磯市共有4萬2000名遊民，比2020年增加1.7%。洛杉磯各地的遊民營地，以及如何解決這些問題是市長競選期間的一個關鍵問題。在巴斯的競選期間，她承諾在她當選的第一年以2億9200萬元解決1萬7000多遊民的住宿問題。

洛杉磯 遊民 種族歧視

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