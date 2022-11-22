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黃泰平、和吳紹榮 宣布當選蒙市議員

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
市議員候選人黃泰平（Thomas Wong）和吳紹榮（Vinh T. Ngo）已宣布順利當選。（洛縣選務局官網）
市議員候選人黃泰平（Thomas Wong）和吳紹榮（Vinh T. Ngo）已宣布順利當選。（洛縣選務局官網）

蒙特利公園市（Monterey Park）11月8日的各項選舉，共有七名華裔角逐不同席位，其中兩名市議員候選人黃泰平（Thomas Wong）和吳紹榮（Vinh T. Ngo）已宣布當選，另兩名與現任市府官員競選的新人Maychelle Yee和Amy Lee，因開票後一直保持領先，當選似也成定局。

雖然洛杉磯縣選務局還未公布選舉結果，要到12月6日才會確認選舉結果，幾位候選人則表示， 蒙市市議會正在過渡當中，同時新當選的市議員將於12月7日（周三）舉行宣誓就職儀式。

截至21日下午4時，根據洛縣選務局更新的結果，第一選區，黃泰平以68.45%（1586票）領先丁文賢的31.55%（731票）；第五選區，吳紹榮以56.49%（1380票）的絕對優勢，領先第二名Teresa Real Sebastian的34.67%（847票）；這兩人已經宣布當選。

黃泰平（Thomas Wong）當選蒙市第一區市議員。（黃泰平競選網站）
黃泰平（Thomas Wong）當選蒙市第一區市議員。（黃泰平競選網站）
吳紹榮（Vinh T. Ngo）當選蒙市第五區市議員。（吳紹榮競選網站）
吳紹榮（Vinh T. Ngo）當選蒙市第五區市議員。（吳紹榮競選網站）

黃泰平表示，雖然還有票數需要統計，但目前蒙市已經逐漸過渡到新議會班底。兩位新任市議員都表示，作為市議員很榮幸能夠繼續以這個新角色為家鄉服務，致力於確保蒙市繼續成為家庭和企業的機會之地，並對競選過程中付出努力和支持的所有人表達感謝。

蒙市市府書記官選舉，從目前結果來看，Maychelle Yee一直以54.90%（5773) 的選票，領先現任市議員梁僑漢的4743票（45.10%），當選幾成定局。財務長一職，陳亮文獲4930票（47.06%），落後於新人Amy Lee的5547票（52.94%）。相對於剛開始統計選舉結果的初期來說，兩位華裔新人的領先優勢進一步擴大。

Maychelle Yee表示，目前還在等待洛杉磯縣選務局的認證結果，不敢置信自己和Amy Lee兩位母親，將完成自己的使命。

此外，蒙市將於12月7日（星期三）晚6點30分開始的市議會舉行宣誓就職儀式，同時對將離任的四位民選官員表示感謝和送行，隨後將有五名新當選的官員宣誓就職。有興趣參加的民眾，可以在當晚前往現場，見證新領導班底的正式上任，無法到現場的市民，也可以通過蒙市官網觀看直播，鏈接為http://www.montereypark.ca.gov/133/City-Council-Meeting-Videos。

新人Maychelle Yee和Amy Lee一直領先，並擴大了領先優勢，當選幾...
新人Maychelle Yee和Amy Lee一直領先，並擴大了領先優勢，當選幾乎成定局。（洛縣選務局官網）

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