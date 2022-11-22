華裔警長求償500萬 洛市和解

洛杉磯市警局西區行動局指揮官華裔譚夜光。（LAPD）

洛杉磯 市警局西區行動局（Operation—West Bureau）指揮官（commander）華裔譚夜光（Jonathan Tom），與妻子Yoomi Tom狀告洛杉磯市府一案，近日達成初步和解。

2022年初，時任洛杉磯市警局（LAPD）西洛杉磯分局長的譚夜光與妻子Yoomi Tom狀告洛杉磯市府，指稱2021年肆意將其列為槍枝失竊案嫌疑人，突襲搜查他家，造成其名譽受損。目前尚不清楚初步和解金額為多少，不過在起訴書中，譚夜光索賠500萬元。他於今年10月被提升為洛杉磯市警局西區行動局（Operation—West Bureau）指揮官。

根據譚夜光與妻子Yoomi Tom的律師向洛杉磯高等法院法官Richard L Fruin提出的文件，「有條件的」和解已經初步達成，將於明年1月10日向法院撤回該案。不過暫時沒有透露具體的和解條款，並且洛市議會是否會通過該和解案也尚未知。

除了洛杉磯市府，槍枝失竊案發生地：Los Angeles Police Revolver andAthletic Club也是被告之一。當時事情的起因是該機構的副經理Archi Duenas竊取店內槍械，並非法向員警等買家兜售。根據譚夜光的訴狀，2019年11月，譚夜光在該機構買了一把槍，不過當時的副經理Archi Duenas從中貪污了這筆付款，他是無辜的。

在當時洛杉磯警局內部的調查中，時任該局商業犯罪局局長的Lillian Carranza對數名警員進行問話，包括譚夜光。之後Lillian Carranza的局內警員以及長堤 市警員在2021年2月突襲檢查了他在長堤市的家，當時只有他的妻子和11歲的兒子在家。譚夜光的訴狀中稱，這對他在鄰居、社區、警局員工前造成了極大羞辱。

當時的搜查中，警方從譚夜光的家中共搜出63把槍械，不過譚夜光表示這些槍械多數都是骨董槍，從父輩傳下來的槍，沒有一把與該案有關。

在搜查過去五天後，某家媒體發表文章「強烈暗示譚夜光與槍店副經理Archi Duenas有密切關係」，訴狀稱，文章裡的眾多細節是只有負責調查該案的人員才會知道，意指負責調查該案的局長Lillian Carranza洩漏該案信息給媒體。

Lillian Carranza也曾是譚夜光訴狀中的被告之一，不過原告在3月29日將其在被告欄中移除。有趣的是，Lillian Carranza也曾狀告洛杉磯警局，並在今年9月30日獲得400萬元賠款。據悉，當時流傳著一張長相和她類似的女性裸著上半身的照片，她多次要求警局澄清相片中的女子並非她，但警局對她的要求置若罔聞。

譚夜光的訴狀中還指出，警局對亞裔 警官有歧視行為，他是第三代華裔。警局多次提拔了非亞裔，且資質不如他的警官。

對於譚夜光的指控，洛杉磯市代表律師表示，譚夜光「過分索取賠償」，並錯誤地將媒體報導與警局聯繫起來。