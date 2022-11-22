我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

華裔警長求償500萬 洛市和解

記者王若然╱洛杉磯綜合報導
洛杉磯市警局西區行動局指揮官華裔譚夜光。（LAPD）
洛杉磯市警局西區行動局指揮官華裔譚夜光。（LAPD）

洛杉磯市警局西區行動局（Operation—West Bureau）指揮官（commander）華裔譚夜光（Jonathan Tom），與妻子Yoomi Tom狀告洛杉磯市府一案，近日達成初步和解。

2022年初，時任洛杉磯市警局（LAPD）西洛杉磯分局長的譚夜光與妻子Yoomi Tom狀告洛杉磯市府，指稱2021年肆意將其列為槍枝失竊案嫌疑人，突襲搜查他家，造成其名譽受損。目前尚不清楚初步和解金額為多少，不過在起訴書中，譚夜光索賠500萬元。他於今年10月被提升為洛杉磯市警局西區行動局（Operation—West Bureau）指揮官。

根據譚夜光與妻子Yoomi Tom的律師向洛杉磯高等法院法官Richard L Fruin提出的文件，「有條件的」和解已經初步達成，將於明年1月10日向法院撤回該案。不過暫時沒有透露具體的和解條款，並且洛市議會是否會通過該和解案也尚未知。

除了洛杉磯市府，槍枝失竊案發生地：Los Angeles Police Revolver andAthletic Club也是被告之一。當時事情的起因是該機構的副經理Archi Duenas竊取店內槍械，並非法向員警等買家兜售。根據譚夜光的訴狀，2019年11月，譚夜光在該機構買了一把槍，不過當時的副經理Archi Duenas從中貪污了這筆付款，他是無辜的。

在當時洛杉磯警局內部的調查中，時任該局商業犯罪局局長的Lillian Carranza對數名警員進行問話，包括譚夜光。之後Lillian Carranza的局內警員以及長堤市警員在2021年2月突襲檢查了他在長堤市的家，當時只有他的妻子和11歲的兒子在家。譚夜光的訴狀中稱，這對他在鄰居、社區、警局員工前造成了極大羞辱。

當時的搜查中，警方從譚夜光的家中共搜出63把槍械，不過譚夜光表示這些槍械多數都是骨董槍，從父輩傳下來的槍，沒有一把與該案有關。

在搜查過去五天後，某家媒體發表文章「強烈暗示譚夜光與槍店副經理Archi Duenas有密切關係」，訴狀稱，文章裡的眾多細節是只有負責調查該案的人員才會知道，意指負責調查該案的局長Lillian Carranza洩漏該案信息給媒體。

Lillian Carranza也曾是譚夜光訴狀中的被告之一，不過原告在3月29日將其在被告欄中移除。有趣的是，Lillian Carranza也曾狀告洛杉磯警局，並在今年9月30日獲得400萬元賠款。據悉，當時流傳著一張長相和她類似的女性裸著上半身的照片，她多次要求警局澄清相片中的女子並非她，但警局對她的要求置若罔聞。

譚夜光的訴狀中還指出，警局對亞裔警官有歧視行為，他是第三代華裔。警局多次提拔了非亞裔，且資質不如他的警官。

對於譚夜光的指控，洛杉磯市代表律師表示，譚夜光「過分索取賠償」，並錯誤地將媒體報導與警局聯繫起來。

洛杉磯 亞裔 長堤

上一則

亞裔男LA地鐵被暴打 疑搭訕惹禍

下一則

電信詐騙年末衝業績 留學生淪重災區

熱門新聞

車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？

2022-11-16 17:31

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說