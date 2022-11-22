增339% 全美亞裔仇恨犯罪續飆升

前加州參議員暨少數黨領袖夏樂柏。(會議視頻截圖)

從新冠疫情期間開始針對全美亞裔 的仇恨犯罪 持續升級，2022年全美亞裔仇恨事件和相關犯罪高於2020年。加州 民選官員和警政專家近日指出，加州正出現20世紀90年代金恩事件之後又一次種族歧視和仇恨犯罪高峰，「停止仇恨」已成加州建設社會和諧和社區安全當務之急。

聖蓋博谷林肯俱樂部負責人何美湄。(會議視頻截圖)

包括國會議員若美諾、加州前參議員及少數黨領袖夏樂柏、聖蓋博谷共和黨林肯俱樂部負責人何美湄、洛杉磯縣縣政委員巴格、南加州資深警官Walter Allen III等，當天展開「仇恨犯罪威脅民主政治」的專題討論，呼籲全社會放下仇恨，停止仇恨和犯罪。

加州今年8月開始從加州圖書館經費中播出專款，用於開展停止仇恨犯罪專題教育。該行動的主要推手夏樂柏與何美湄指出，全美亞裔仇恨犯罪持續飆升，尤其是針對弱小和年長者的仇恨犯罪和傷害甚囂塵上，仇恨犯罪及仇恨事件橫跨了整個加州及全美國，對美國的民主政治有深刻的負面影響。

夏樂柏表示，在過去幾年中，全美針對亞裔的仇恨犯罪飆升339%，2022年，紐約、舊金山和洛杉磯等大都會針對亞裔的仇恨犯罪甚至超過2020年同期。

洛杉磯縣縣政委員巴格。(會議視頻截圖)

洛杉磯縣縣政委員巴格表示，現在是大家一起為亞裔社區站台的時候，社區和鄰居應該發出聲音，譴責仇恨，停止犯罪，這絕對不是僅僅是亞裔的事情，而是整個社區所有族裔的事情。她呼籲民眾如果目擊仇恨時間和犯罪行為，馬上打211專線報警。

舊金山紀事報資深媒體人Louis Freedberg。(會議視頻截圖)

舊金山紀事報資深媒體人Louis Freedberg，針對亞裔的仇恨犯罪不僅是數字上升，而且犯罪手段極其惡劣，加州正出現金恩事件之後再一次針對種族仇恨犯罪高峰。

柯汶那市議員暨Rio Hondo警察學院主任Walter Allen III資深警官。(會議視頻截圖)

柯汶那市議員暨Rio Hondo警察學院主任Walter Allen III表示，他在警政界服務46年，見證了加州警政界的許多改革，比如現在警察學院招收培訓新警員時，同時加入文化認知、對族裔的瞭解等等，而且在招收警員時較大幅度增加少數族裔警員比例，希望更加符合人口結構。