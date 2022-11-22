焚風再襲南加 感恩節溫差大防野火

聖塔安那焚風將於周四再度來襲，南加可能再面臨一波野火危機。（unsplash截圖）

感恩節將來臨，家家戶戶都準備好升起爐架，迎接長周末。國家氣象局（National Weather Service）卻發出警告，聖塔安那焚風（Santa Ana wind）將於感恩節再度來襲，南加 可能再度面臨一波野火危機。

據國家氣象局稱，聖塔安那焚風通常由內陸州，如內華達州和猶他州 地區等地的大盆地高壓形成後，往東北方向持續行走，跨過山坡到洛杉磯地區。24日（周四）這波焚風風速更可能高達每小時30-50英里的風速，直至25日(周五)才會緩降至每小時 25-45 英里風速。國家氣象局預測，山區和山麓地區如聖克拉麗塔谷、波特 牧場地區和馬里布海岸將會受到最大影響。

截至目前，前兩波的焚風來襲，已引起多起天災事件，如聯結卡車被吹倒、電氣設備損壞、引發芳塔那地區（Fontana）大火等。而氣象局預報員湯普森（Rich Thompson ）表示，相信這波焚風不會引起太多自然災害，但由於高壓影響，24日將有可能是這一周中最熱的一天，溫度更可能飆升至 80度（攝氏26度），濕度值降至10%。

湯普森補充說明，天氣變暖，加上濕度降低，發生野火的風險將大幅升高。並警告住在火災多發地區的民眾需時刻做好準備以防萬一，駕駛容易被風吹倒車輛的民眾也需避免出門。周末氣溫則將下降至60度（攝氏15度）到70度（攝氏21度）之間，28至29日則有降雨的可能性。