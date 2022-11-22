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加州DMV新服務 Real ID可網上申請 出遊更方便

記者丁曙／綜合報導
首次在網上申請REAL ID後，本人還要去DMV辦事處完成相關手續。（記者丁曙／攝影）
首次在網上申請REAL ID後，本人還要去DMV辦事處完成相關手續。（記者丁曙／攝影）

感恩節（Thanksgiving）是一年中最繁忙的旅行季節之一，加州汽車管理局（DMV）為幫助民眾順利通過繁忙的機場安檢，可以輕鬆搭乘飛機，提供網上服務取得全真駕照（REAL ID），可使個人旅行更加便捷。

DMV表示，目前還不需要持有REAL ID才能乘坐國內航班或進入聯邦機構，但是自2023年5月3日起則必須出示全真駕照。因此建議所有加州人，在這個感恩聖誕季给自己準備一份好禮，辦理全真駕照。

如果去DMV之前沒有先預約，也可以上網查詢DMV辦事處的等待時間，或在網上完成REAL ID申請，然後本人去DMV辦事處完成作業程序，帶上自己所有相關的證明文件，並上網開始申請。

DMV表示，若駕照丟失，需要在感恩節搭飛機之前換新，可以在網上申請新駕照。駕照丟失、被盜或損毀等，可以通過如下步驟在網上申請補發駕照：1.如果以前沒有帳戶需申請網上帳戶。2.如果地址變更，請確認此變更已被受理並等待14天後再申請補發駕照。3. 準備好補發駕照的費用。通常會在兩到四周內通過郵件收到新駕照。如果60天後還未收到，請撥打1-800-777-0133查詢。

若是車輛牌照過期，也能在網上辦理牌照續延。無論是車輛牌照登記續期，還是地址變更，或是駕駛執照續延等，民眾可以登錄dmv.ca.gov/portal/dmv-online/，查尋網上業務清單。

DMV還為完成一些特定交易提供其他辦理方式，減少民眾前往DMV的次數，可在這個節日季節省時間，其中包括DMV自助服務機及商家合作夥伴自助辦理（Business-partner-automation-program，BPA）。

DMV自助服務機是獨立的自助觸屏設備，從車輛牌照登記續延、付費到上交保險證明，該機器可以指導消費者辦理多種DMV業務。民眾可登錄https://www.dmv.ca.gov/portal/locations/kiosks/，查尋DMV自助服務機地點清單。

便利民眾節日季搭乘飛機旅行，可使用DMV網上服務申請全真駕照。（DMV）
便利民眾節日季搭乘飛機旅行，可使用DMV網上服務申請全真駕照。（DMV）

DMV 駕照 加州

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