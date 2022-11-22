「她總是正能量滿滿」朱碧雲辭世 華埠服務中心成員不捨

朱碧雲(中排右1)與小朋友參與創作課程。（華埠服務中心提供）

華埠 服務中心(Chinatown Service Center，CSC)董事會前主席、現任董事會成員朱碧雲(Bee Hsu)，近日因罹癌辭世，得年68歲。生前她總是掛嘴邊的「CSC大家庭」團隊表示，將謹記她的遺願，以正向思考持續為社區服務，堅持做助人的事。

多數僑界對朱碧雲的認識，是一名活躍的社區領袖，而對華埠服務中心成員而言，她更像是一位「虎媽」，對團隊要求高標準，亦常準備點心替大家加油打氣。該中心營運長鄭嘉皓(Jack Cheng)回憶，朱碧雲總是耳提面命，要他思考如何提升服務品質與增加服務項目，有什麼是CSC可以為大家做的，以及這麼做的原因。

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng) 認識朱碧雲超過14年，在他眼裡，朱碧雲做事從不拖延，方法精確且深思熟慮，並能領導團隊朝同一個目標努力，似乎沒有挑戰能夠難倒她。

華埠服務中心政府與社區關係事務長馬劉愛瓊(Daisy Ma)在2006年的一場社區活動與朱碧雲成為朋友，馬劉愛瓊表示，朱碧雲討人喜愛的個性，總是讓人印象深刻。

華埠服務中心財務部經理陳建菁(Annie Chan) 表示，每次見到朱碧雲，都感到滿滿的正能量，也讓自己從充滿壓力的情緒中釋放。