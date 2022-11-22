「她總是正能量滿滿」朱碧雲辭世 華埠服務中心成員不捨
華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)董事會前主席、現任董事會成員朱碧雲(Bee Hsu)，近日因罹癌辭世，得年68歲。生前她總是掛嘴邊的「CSC大家庭」團隊表示，將謹記她的遺願，以正向思考持續為社區服務，堅持做助人的事。
多數僑界對朱碧雲的認識，是一名活躍的社區領袖，而對華埠服務中心成員而言，她更像是一位「虎媽」，對團隊要求高標準，亦常準備點心替大家加油打氣。該中心營運長鄭嘉皓(Jack Cheng)回憶，朱碧雲總是耳提面命，要他思考如何提升服務品質與增加服務項目，有什麼是CSC可以為大家做的，以及這麼做的原因。
華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng) 認識朱碧雲超過14年，在他眼裡，朱碧雲做事從不拖延，方法精確且深思熟慮，並能領導團隊朝同一個目標努力，似乎沒有挑戰能夠難倒她。
華埠服務中心政府與社區關係事務長馬劉愛瓊(Daisy Ma)在2006年的一場社區活動與朱碧雲成為朋友，馬劉愛瓊表示，朱碧雲討人喜愛的個性，總是讓人印象深刻。
華埠服務中心財務部經理陳建菁(Annie Chan) 表示，每次見到朱碧雲，都感到滿滿的正能量，也讓自己從充滿壓力的情緒中釋放。
朱碧雲對於教育充滿熱忱，總是想到青少年中心來自弱勢家庭的小朋友們。青少年中心主任王正秋(Vicky Wong)表示，朱碧雲常創造讓孩子們表現的機會，包括舉辦創意設計比賽、規劃校外教學等，亦規劃待時機成熟，將青少年中心服務範圍拓展至其他地區，造福更多需要幫助的孩童。朱碧雲更自掏腰包贊助年度獎學金，華埠服務中心社區服務部主任司徒婷(Kerry Situ)表示，朱碧雲總是親力親為，不吝出錢出力，對於社區服務有一種執著的熱情。
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