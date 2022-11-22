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優優劇團推全美首部「沉浸式」歌舞劇 探討莊子哲學

記者朱敏梓／洛杉磯報導
「醒・夢」的演員陣容。（記者朱敏梓／攝影）
「醒・夢」的演員陣容。（記者朱敏梓／攝影）

南加優優劇團在疫情後推出全美首部沉浸式歌舞劇「醒・夢」，該歌舞劇集結40多位專業舞者、歌唱家、演員等藝術工作者，呈現ㄧ部前所未見探討哲學令人沉思的歌舞劇；並且穿越時間和空間，為新型態當代歌舞劇，跳脫傳統劇場舞台，讓觀眾置身於演出空間，沉浸式體驗這場快節奏的東西方經典。

全劇以莊子的「齊物論」哲學思想為核心，從莊周夢蝶主題出發，以莊子夢中的蝴蝶視角穿越古今，以縱向和橫向角度從公元前400年戰國時期到2022年當代社會，以不同時期不同地域的東西方歷史人物展現人性的特徵和共性。全劇以20幕場景展現連貫故事情節，內容精彩而發人深思。全劇有共超過20多個場景，巧妙的連結東方與西方哲學思想，對夢境和現實，靈魂與生命進行思考。

此次演出最特別的是，演出場地特別選擇非傳統的戲劇表演廳，讓觀眾更近距離觀賞表演，且有機會參與演出，利用場地的設計與演員的帶動，讓觀眾沉浸在「醒・夢」的獨特三维空間中。

「醒‧夢」舞台劇將於12月11日下午3時和晚上8時，進行兩場演出，地點位於阿罕布拉市（Alhambra）的Granada LA，即日起開始售票，需要購票的民眾，可致電626-438-1310。

洛杉磯優優劇團團長盛壹莉。（記者朱敏梓／攝影）
洛杉磯優優劇團團長盛壹莉。（記者朱敏梓／攝影）
優優劇團理事盛士驊介紹該歌舞劇。（記者朱敏梓／攝影）
優優劇團理事盛士驊介紹該歌舞劇。（記者朱敏梓／攝影）

舞台劇 疫情 阿罕布拉

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