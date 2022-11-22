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江味農居士金剛經 11月26日免費講座

【柯汶那市訊】
江味農居士金剛經11月講堂由李秉信主講。
江味農居士金剛經11月講堂由李秉信主講。

江味農居士金剛經11月講堂，將於26日(周六)早上10時，由李秉信主講 「一相無相分第九」，該講堂免費對佛學有興趣人士開放 ，需提早報名。金剛經法傳藉由網路即時播送https://youtube.com/watch?v=A8Mky9dbgbE&feature=share，或掃描二維碼觀看。

江味農居士生於清同治11年，原籍江蘇江寧，幼年在家塾攻讀儒書，好學且天資聰穎。江味農自幼隨著其長輩持誦「金剛經」，結下因緣。後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本再傳回來中國的「金剛經註」及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等，晩年講金剛經，花40年畢生心血著「金剛經講義」。

江味農居士的後人，來自台灣、僑居洛杉磯多年的華商江家駦、李佩珍夫婦表示，「太多佛教界的人士都在讀祖父這本金剛經」。江味農的「金剛經講義」以白話文撰寫，平實易懂，至今也是佛學界常被用於學經講經的著作。

江家駦和李佩珍夫婦，2021年在洛杉磯柯汶那市設立「江味農居士金剛經講堂」，並自費印刷1萬本「金剛經講義 」，與對佛學有興趣的各界人士結緣，每月還設有一場免費金剛經講座，12月講座於17日上午10點舉行。

江味農居士的「金剛經講義」以白話文撰寫，易懂，本課程「一相無相分第九」，由李秉信主講。

預約上課電話626-838-8579 ，講堂地址: 222 N, Vincent Ave, Covina, CA 91722。

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