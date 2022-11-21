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看卡達世界盃 華人視疫情微

記者啟鉻╱洛杉磯報導
卡達世界盃開幕，現場觀看比賽球迷。（美聯社）
卡達世界盃開幕，現場觀看比賽球迷。（美聯社）

2022卡達世界盃足球賽開始舉行，歷時近一個月，引起全球廣大球迷關注。南加華人運動愛好者紛紛表示，本屆世界盃賽事，展現祥和氣氛，標誌疫情大流行造成的各種負面影響，正在逐漸消除。2026年，洛杉磯將舉辦世界盃足球賽，到那時世界盃將更為好看，會吸引全球更多球迷。

北京聯誼會會長北奧因熟識多位中國足球界多位名人，對卡達世界盃賽很關注。他說，他一位友人前往卡達觀看開幕式，見到球場提供個人物品存儲櫃上並非排序數字，而是中國男女足球隊員名字，這位友人因是女子足球隊隊員孫雯的球迷，就選擇了印有孫雯名字的儲物櫃，其它儲物櫃還有范志毅等著名球員名字。北奧認為，這種方式很有特點，比印有阿拉伯數字排序更顯得溫暖。

北奧說本次世界盃與高科技結合。同時，主要場館設施都有中國人參與建設。

南加州美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉表示，觀看卡達世界盃開幕式，感覺很震撼，尤其是現場幾乎沒有人戴口罩，顯示疫情大流行已經結束，這次世界盃就是一個標誌。很多賽事設施都是中國施工人員建造，顯示中國的技術水平和能力已經被世界認可和接受。從這次世界盃的舉辦可以看出祥和氣氛，現在雖然世界經濟有波動起伏，但總體上處於疫情後復甦階段。疫情大流行造成的各種負面影響，通過這次世界盃已經開始逐漸消除。

美國華人體育家協會創辦人高勝表示，這是疫情大流行後規模最大的國際體育賽事。由於足球運動易於推廣，美國國內喜歡這項運動的愛好者愈來愈多。隨著卡達世界盃賽開幕，美國各族裔球迷熱情也很高漲。洛杉磯將在2026年舉辦世界盃，而真正足球運動高潮會發生在洛杉磯。

女企業家周芳也是運動愛好者，她認為全球沒有任何一項賽事，會像世界盃能吸引全世界各地民眾關注。很惋惜中國足球隊不能參加世界盃賽事。

世界盃 足球 疫情

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