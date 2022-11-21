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西裔男稱被撞 拿了華女20元開溜

記者邵敏╱阿罕布拉報導
華人在阿罕布拉市好市多遭遇碰瓷事件。（谷歌地圖）
華人在阿罕布拉市好市多遭遇碰瓷事件。（谷歌地圖）

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的好市多（Costco）量販賣場，最近發生一起華女遭碰瓷事件；一名男子突然從車底下爬出來要錢，聲稱自己被撞傷。華女當場不知所措，無奈給了對方現金，「他拿了20元就跑得無影無踪。」

亞凱迪亞市（Arcadia）陳女士敘述最近發生在朋友身上的一件事，她表示幾天前突然接到好友電話，稱正在阿市的好市多停車場，並說碰到大麻煩。「我朋友在電話裡很著急，問我怎麼辦。」陳女士回憶，「她說她的車底下突然爬出一名男子，問她討錢，來者來勢洶洶。」

根據陳女士敘述，這名華女當天帶著年幼的孩子去好市多購物，買好東西在停車場準備離去時，突然從反光鏡裡看到一名西裔男子一晃而過，就在她準備啟動車輛的時候，男子竟然從車底下爬了出來，張口就問她要錢。

面對這樣的情形，華女不知所措，西裔男子則聲稱已受傷，要求立即賠償。陳女士就在那個時候接到朋友的求助電話，「我當時一聽就知道是碰瓷，但朋友在那邊很慌張，她又帶著一個孩子，擔心對方會對自己和孩子不利。」陳女士在電話中建議馬上報警，但朋友最後作出的決定是給西裔男子錢，「她身上沒帶什麼現金，也就幾十元，對方說隨便給多少錢都行，後來給了20元就很快離開，迅速消失在視線中。」

「朋友後來跟我說，雖然明知道對方就是騙錢，但因為很害怕，覺得破財消災為好。」對於朋友的遭遇，陳女士表示，「現在世道越來越亂，就連去好市多都要小心，開車時一定要先看看周圍、車底下有沒有人。」

華人社群媒體上經常討論類似碰瓷事件，有華人指出，也曾有過相同遭遇，「我當時說沒帶現金，對方竟提出讓我去銀行取錢給他，非常誇張。」

對於此類事件，有人建議堅決不能讓對方得逞，「這些騙子就是專門瞄準華人碰瓷，認為華人膽小怕事，多一事不如少一事。他們一次得逞，就會屢次作案，騙錢太容易。」更多的人建議遇到此類事件，第一時間選擇報警，不要猶豫，讓對方感覺有可乘之機，「只要堅持報警，讓警察到現場解決處理，這些嫌犯立馬撒腿就跑。」

一名男子突然從車底下爬出來要錢，聲稱自己被撞傷。（示意圖，記者邵敏╱攝影）
一名男子突然從車底下爬出來要錢，聲稱自己被撞傷。（示意圖，記者邵敏╱攝影）

華女 好市多 華人

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