聖蓋博市市情咨文 將推出更多住商混合建案

聖蓋博市長丁言愉近日在聖蓋博大劇院發布了2022年市情咨文。（聖蓋博市府）

聖蓋博 市長丁言愉（Tony Ding）近日在聖蓋博大劇院發表了2022年市情咨文，總結了過去一年城市所做出的主要成就，展望未來，介紹了聖蓋博將要或正在修建的道路項目及大的建案計畫。

回顧過去一年城市的高光時刻，丁言愉說，這些主要成就包括為58個小企業提供了資金援助，幫助他們度過疫情 難關；三大住房和商業建案的完成；成功舉辦了多場社區活動包括餃子啤酒節，電影之夜等；鋪設改進了超過10哩長的馬路；超額完成城市預算目標。

2022年聖蓋博已竣工的住房、商業建案包括250 S Arroyo Dr的12戶住宅樓，704-712 W Las Tunas Dr的大型商住混合建案以及500 E Valley Blvd的商業建案，後者提供5391平方呎商業空間。還有一個建案預計在今年冬季完成，就是328 E Live Oak Ave的住宅建案，提供10個住宅單位。

2022年的城市道路建設獲得社區民眾的好評。丁言愉說，過去兩年間，城市花費500萬元用於改善道路的項目，城市路況評分從52分提升至了82分（滿分100）。此外，過去幾年被人詬病的城市財政狀況也有了明顯改善。2021年至2022財年已經實現了財政盈餘，今年首次擁有950萬美元準備金，超過了17%的目標要求。此外，城市已經連續4年收入超過支出。

聖蓋博市2022年在加州 最安全城市排行榜中名列第39，比前一年提升了32位。

展望未來，聖蓋博有更多大型建案即將完成，包括300 E Valley Blvd上的大型商住混合案，400 W Valley Blvd上的商住混合建案，414-420 S San Gabriel倉庫建案以及860 E Valley Blvd上的商住建案。

聖蓋博市在今年冬季還會有小企業救助計畫，惠及更多商家。