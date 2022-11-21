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慈濟感恩節創意 贈送1萬隻仿真素火雞 台空運來美

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
校內行政人員都收到素火雞，在領取後更開心合影。（記者張庭瑜／攝影）
校內行政人員都收到素火雞，在領取後更開心合影。（記者張庭瑜／攝影）

美國一年一度的感恩節到來，除了是家人們團聚的大日子之外，更是難得的火雞大餐日。慈濟別出心裁，為慈濟主辦的學校的老師們準備了素火雞，讓美國老師們在驚訝之餘，更是興奮地表示好想吃。

感恩節為美國人最重視的節日之一，許多新移民、留學生紛紛入鄉隨俗，計畫準備一頓火雞大餐與朋友們分享。慈濟也藉著這個機會送出一萬隻素火雞，除了造型與火雞不同，內容物及外層都與真火雞相差無幾。慈濟選用的素火雞，以外層的火腿包裹著層層豐富蔬菜，就有如傳統火雞一般，包裹著層層內餡。為了讓食用者吃的安心、開心。慈濟更特地邀請台灣專家們細心研究，包裝，空運來美。

慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰表示，他們希望藉由這次機會傳遞蔬食觀念、幫助氣候變遷、及拯救生命等不同觀念。也讓老師們了解享受感恩節大餐時，可以用蔬食替代。而今年也是校方第一次贈送素火雞，也希望他們會喜歡，也為他們的感恩節增添不一樣的色彩。

園長羅德里格斯接收由李瓊薰代表贈送的素火雞，並表示會與家人們一起分享。（記者張庭...
園長羅德里格斯接收由李瓊薰代表贈送的素火雞，並表示會與家人們一起分享。（記者張庭瑜／攝影）
李瓊薰贈送素火雞給蜜雪兒，讓蜜雪兒非常驚喜。（記者張庭瑜／攝影）
李瓊薰贈送素火雞給蜜雪兒，讓蜜雪兒非常驚喜。（記者張庭瑜／攝影）

蜜雪兒（Michelle）老師說，雖然自己不是素食者，但她在閒暇時也時常吃素。而這次校方特別送素火雞，讓她很開心，相信素火雞會是個健康替代選擇，自己會在聚餐時與家人一同分享。

慈濟幼兒園園長羅德里格斯（Christina Rodriguez）表示，她在慈濟工作15年，時常接觸到蔬食的飲食概念，也在日常學餐中常試到不同的素肉食品。因此在校方通知要贈送素火雞時，她感到特別興奮，很開心今年能與家人一起嘗試更健康的選擇，相信未來與家人也會繼續嘗試各類的蔬食代餐。

慈濟幼稚園舉辦募捐素食食物，鼓勵家長孩子們回饋社群。（記者張庭瑜／攝影）
慈濟幼稚園舉辦募捐素食食物，鼓勵家長孩子們回饋社群。（記者張庭瑜／攝影）

除了送素火雞給教師們之外，慈濟校園更以感恩回饋作11月主題，推出募捐素食活動。孩子及家長都踴躍參與，兩周內募集兩大包食物回饋社區。

氣候變遷 蜜雪兒 教育

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