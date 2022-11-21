我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

看艾爾頓強演唱 老夫婦場外遭毆

記者 陳懿/綜合報導
60歲夫妻在艾爾頓強演唱會被圍毆，他們的女兒在社群上公開畫面，希望借助網友找出攻擊父母的人。（圖片來源：妮可．瑞特利雅 Instagram）
60歲夫妻在艾爾頓強演唱會被圍毆，他們的女兒在社群上公開畫面，希望借助網友找出攻擊父母的人。（圖片來源：妮可．瑞特利雅 Instagram）

英國樂壇超級巨星艾爾頓強（Elton John）近日在洛杉磯舉辦演唱會，許多歌迷前來朝聖。不料，17日晚間在演唱會結束後，一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。洛杉磯市警方20表示，警方已經逮捕嫌犯，但沒有公布有關逮捕的任何其他信息。

視頻來源：╱推特與Nicole Renteria/記者陳懿後製

據悉，爭執可能肇因於一起汽車保險桿擦撞，但警方並未公布這起事件的細節。

據受害者瑞特利雅（Jamie Renteria）表示，當時他與妻子已經進入車內準備離開，一位女子突然向他們的車窗揮拳，瑞特利雅下車想了解女子的動機。這時，三至四名年輕男子靠近兩人，將瑞特利雅圍起來，開始對他叫罵、毆打，還將他重重得摔至水泥地上。

瑞特利雅的妻子趕緊下車想要幫助。但是才剛下車就感覺到頭髮被拉扯，接著她的身體被撞倒在地上。瑞特利雅的妻子忍著輕傷開車，將受重傷的瑞特利雅送往醫院治療。

瑞特利雅夫妻的女兒妮可．瑞特利雅（Nicole Renteria）在社群媒體上公開當時的畫面，希望將攻擊她父母的人繩之以法。

洛杉磯 社群媒體 汽車

上一則

撞25警駕駛獲釋 1傷者與死神搏鬥

下一則

洛城新語／治理遊民 不是提供住房就行了

延伸閱讀

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
金馬獎表演 A-Lin展原力 李玖哲憶故人

金馬獎表演 A-Lin展原力 李玖哲憶故人
退伍軍人節 航空館百人參加紀念活動

退伍軍人節 航空館百人參加紀念活動
「感恩有你 助力追夢」 慈善演唱會

「感恩有你 助力追夢」 慈善演唱會
90歲胡楓開唱 張學友跪謝合體 張家輝飆歌助陣

90歲胡楓開唱 張學友跪謝合體 張家輝飆歌助陣

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿