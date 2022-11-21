看艾爾頓強演唱 老夫婦場外遭毆

60歲夫妻在艾爾頓強演唱會被圍毆，他們的女兒在社群上公開畫面，希望借助網友找出攻擊父母的人。（圖片來源：妮可．瑞特利雅 Instagram）

英國樂壇超級巨星艾爾頓強（Elton John）近日在洛杉磯 舉辦演唱會，許多歌迷前來朝聖。不料，17日晚間在演唱會結束後，一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。洛杉磯市警方20表示，警方已經逮捕嫌犯，但沒有公布有關逮捕的任何其他信息。

視頻來源：╱推特與Nicole Renteria/記者陳懿後製

據悉，爭執可能肇因於一起汽車 保險桿擦撞，但警方並未公布這起事件的細節。

據受害者瑞特利雅（Jamie Renteria）表示，當時他與妻子已經進入車內準備離開，一位女子突然向他們的車窗揮拳，瑞特利雅下車想了解女子的動機。這時，三至四名年輕男子靠近兩人，將瑞特利雅圍起來，開始對他叫罵、毆打，還將他重重得摔至水泥地上。

瑞特利雅的妻子趕緊下車想要幫助。但是才剛下車就感覺到頭髮被拉扯，接著她的身體被撞倒在地上。瑞特利雅的妻子忍著輕傷開車，將受重傷的瑞特利雅送往醫院治療。

瑞特利雅夫妻的女兒妮可．瑞特利雅（Nicole Renteria）在社群媒體 上公開當時的畫面，希望將攻擊她父母的人繩之以法。