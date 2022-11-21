好萊塢山獅發威突襲 小狗秒遭咬死

山獅迅速撲向一隻被牽著狗繩的吉娃娃混血狗。(KTLA5)

洛杉磯好萊塢 山（Hollywood Hills）最近上演一幕可怕的場景，據信可能是知名的P-22山獅出沒，咬死一隻主人帶著外出散步的小狗。

影音來源：受訪者／記者邵敏後製

襲擊事件發生在傍晚時分的一個居民區，狗主人表示，這次遭遇是對其他人的警告，讓人們意識到潛伏在該地區野生動物的危險。

視頻先捕捉到這頭山獅從灌木叢中出現，並在好萊塢水庫附近的一條住宅街道上出沒。大約同一時間，這位不願透露姓名的遛狗人在 Creston 和Durand Drives 附近遛著兩隻小狗。

視頻顯示，山獅突然停下來並採取蹲伏姿勢，這是發現狗後的反應。片刻之後，它迅速撲向其中一隻較小的吉娃娃混血狗，名叫Piper。遛狗人回憶說：「我突然感覺到手中的拉力，隨後聽到Piper的尖叫聲。我一轉身，只看到一張動物的臉，當時並不知道那是什麼動物。」

據悉，發起攻擊的可能就是P-22，一隻長期居住在格里菲斯公園( Griffith Park )附近的 11 歲山獅，經常被當地居民拍攝到它的踪跡。遛狗人表示，這場襲擊只有兩三秒鐘，當時山獅的嘴裡已經咬著Piper，「它沒有咆哮，我也沒有聽到它發出任何聲音，我根本就沒有機會救這隻狗。」