知名助選智囊人物郭詩賢 73歲車禍逝世

知名助選智囊人物郭詩賢車禍逝世， 得年73歲。（親友提供）

生前不遺餘力鼓勵華裔 參政，為知名助選智囊人物的郭詩賢( Lily Kuo)，已於11 月 15 日（星期二）因車禍不幸逝世，得年73歲。 她的追思儀式將於12月1日(星期四)上午10時至11時在惠提爾市的玫瑰崗紀念公園&殯儀館的華園會館( Hall of Grace-Hua Yuan)舉行。

郭詩賢為喜瑞都市居民，喜市越裔市長、也是華人 女婿武文章(Chuong Vo)，在他的臉書上發布了郭詩賢離世的惡耗，以及他對郭詩賢的懷念。他寫道，出於對郭詩賢家人的尊重和意願，他等到現在（11月19日）才照會喜市居民這個可怕的消息，也是喜市社區的損失；11 月 15 日上午，他收到一個不幸的消息，那就是在他十多年前開始踏上參政之路，一直支持他，和他一起見證他的失敗和成功的好朋友郭詩賢不幸離世。

武文章說，他永遠會記得郭詩賢和她的微笑，他會很懷念她。同時表示郭詩賢的家人，希望社區曾被郭詩賢感動的人，能夠參加她的追思儀式，一起來哀悼這麼一位不平凡的人的離世。

來自香港的郭詩賢，來美後一直活躍於加州 政壇，唯一直居於幕後擔任競選顧問，或是充當智囊人物的角色。她早年曾替競選聯邦參議員、時任加州財務長（State Treasurer）的鄺傑靈(Matt Fong)助選，並曾和越華裔州眾議員陳文(Van Tran)，一起為華人在加州和美國的政治地位努力。

玫瑰崗紀念公園&殯儀館地址：Rose Hills Memorial Park, 3888 Workman Mill Rd, Whittier, CA 90601。