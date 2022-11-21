撞25警駕駛獲釋 1傷者與死神搏鬥

撞傷25名洛縣警察學員嫌犯為22歲的古鐵雷斯。（圖片來源：FOX KTTV）

洛杉磯 縣南惠提爾日前發生駕駛員衝撞正在跑步訓練的洛杉磯縣警察 學院學員案，造成25人受傷，其中五人傷勢嚴重，且有一人20日繼續依靠呼吸器維持生命，正與死神搏鬥。另一方面，該起車禍 肇事者、22歲的鑽石吧（Diamon Bar）居民古鐵雷斯（Nicholas Joseph Gutierrez）日前已因證據不足被釋放。

警方20日更新五位受重傷學員情況，其中傷勢最重的學員馬丁內斯（Alejandro Martinez）情況危急，需要依靠呼吸器維持生命，目前正與死神搏鬥。洛縣警局局長維拉紐瓦希望大家能一起幫他和他的家人集氣，讓他脫離危險。

另外四位學員仍在住院觀察中，一樣處於危急狀態。至於其他受中度或輕傷的學員，皆已接受治療並出院。

事發在16日早上6點左右，當時學員們正在晨跑。突然，一輛灰色 SUV 逆向行駛，撞上正在慢跑的一群警察學院學員。

肇事司機隨後被公開為古鐵雷斯，他當時留下來合作接受問話，並未檢測到體內有藥物或酒精。他提及案發時正好在打瞌睡，該案當下被認為是意外車禍，警方並未羈留古鐵雷斯。但隨後警方於17日在他家將他逮捕，理由是警方透過與肇事人和案發現場目擊證人等人問話後，認為有證據證明古鐵雷斯是蓄意駕車撞人，當時指出他被控企圖謀殺執法人員等多項罪名。然而17日晚間，古鐵雷斯就因證據不足被釋放。警方表示，21日起將會透過搜查令開始在古鐵雷斯的所有社交媒體和電子產品，查看他是否曾表達過任何「反警察」觀點。