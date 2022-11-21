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撞25警駕駛獲釋 1傷者與死神搏鬥

記者 陳懿/綜合報導
撞傷25名洛縣警察學員嫌犯為22歲的古鐵雷斯。（圖片來源：FOX KTTV）
撞傷25名洛縣警察學員嫌犯為22歲的古鐵雷斯。（圖片來源：FOX KTTV）

洛杉磯縣南惠提爾日前發生駕駛員衝撞正在跑步訓練的洛杉磯縣警察學院學員案，造成25人受傷，其中五人傷勢嚴重，且有一人20日繼續依靠呼吸器維持生命，正與死神搏鬥。另一方面，該起車禍肇事者、22歲的鑽石吧（Diamon Bar）居民古鐵雷斯（Nicholas Joseph Gutierrez）日前已因證據不足被釋放。

警方20日更新五位受重傷學員情況，其中傷勢最重的學員馬丁內斯（Alejandro Martinez）情況危急，需要依靠呼吸器維持生命，目前正與死神搏鬥。洛縣警局局長維拉紐瓦希望大家能一起幫他和他的家人集氣，讓他脫離危險。

另外四位學員仍在住院觀察中，一樣處於危急狀態。至於其他受中度或輕傷的學員，皆已接受治療並出院。

事發在16日早上6點左右，當時學員們正在晨跑。突然，一輛灰色 SUV 逆向行駛，撞上正在慢跑的一群警察學院學員。

肇事司機隨後被公開為古鐵雷斯，他當時留下來合作接受問話，並未檢測到體內有藥物或酒精。他提及案發時正好在打瞌睡，該案當下被認為是意外車禍，警方並未羈留古鐵雷斯。但隨後警方於17日在他家將他逮捕，理由是警方透過與肇事人和案發現場目擊證人等人問話後，認為有證據證明古鐵雷斯是蓄意駕車撞人，當時指出他被控企圖謀殺執法人員等多項罪名。然而17日晚間，古鐵雷斯就因證據不足被釋放。警方表示，21日起將會透過搜查令開始在古鐵雷斯的所有社交媒體和電子產品，查看他是否曾表達過任何「反警察」觀點。

警察 車禍 洛杉磯

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