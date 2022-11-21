聊工作 導致南加微信群被封?

張先生的工作群被禁言，只有添加新成員時才能察覺該群被封。（受訪者提供）

近一個月來，南加多位華人 反應自己所在的微信 聊天群被無故解散或禁言，而這些被解散的聊天群多是一些內容以生活信息和工作交流為主的普通微信群。

華人攝影 師張先生表示，他所在的微信工作群近日被限制使用，自己也是在幾天後才發現的。之前群裡每天都會有人說話，但最近這個群突然變得異常安靜，「我還在群裡發過幾條信息，也沒有收到過任何回覆」。如果不是因為他後來私信其他群友，根本不會意識到這個群實際上已經廢了。只有在群主添加新成員時，才會彈出一個提示框，顯示「該群因違規已被限制使用，無法添加成員」。

張先生對此表示無法理解，因為這個群裡一直會定期會分享和自己工作有關的信息，突然被封禁讓張先生感到十分焦慮。張先生隨即聯繫了微信客服申訴，可是申訴過程卻讓他更覺離譜。「我先按照微信指示的步驟進行了自助反饋，但是反饋了好幾次都沒有得到任何回應。於是我又用中國號碼撥打客服電話，有幾次在轉接過程中通話就直接斷線了。最後好不容易聯繫上微信客服，但客服其實也不知道原因，在排除了幾個可能的原因後，客服給我的建議竟然是重新建群，並且讓我『別聊工作了』。」

整件事讓張先生摸不著頭緒，他表示自己從未聽說過微信群還有「不能聊工作」的規定。張先生說，他當時與客服據理力爭，軟磨硬泡要個說法，最後對方可能迫於無奈，告訴他會有相關人員復查後回應。「可我等了幾天沒有任何反饋。所以只好又打了一次，客服說能看到我之前的申訴記錄，但還需要幾個工作日才能處理。我懷疑這次又是石沉大海。」

關於封群的原因，張先生分析，他唯一能想到的可能是群名出了問題，這個攝影工作交流群的群名叫作「線下約拍」，也許被微信系統判定成了色情組織，但這只是猜測。