我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

聊工作 導致南加微信群被封?

本報記者／奇諾岡市報道
張先生的工作群被禁言，只有添加新成員時才能察覺該群被封。（受訪者提供）
張先生的工作群被禁言，只有添加新成員時才能察覺該群被封。（受訪者提供）

近一個月來，南加多位華人反應自己所在的微信聊天群被無故解散或禁言，而這些被解散的聊天群多是一些內容以生活信息和工作交流為主的普通微信群。

華人攝影師張先生表示，他所在的微信工作群近日被限制使用，自己也是在幾天後才發現的。之前群裡每天都會有人說話，但最近這個群突然變得異常安靜，「我還在群裡發過幾條信息，也沒有收到過任何回覆」。如果不是因為他後來私信其他群友，根本不會意識到這個群實際上已經廢了。只有在群主添加新成員時，才會彈出一個提示框，顯示「該群因違規已被限制使用，無法添加成員」。

張先生對此表示無法理解，因為這個群裡一直會定期會分享和自己工作有關的信息，突然被封禁讓張先生感到十分焦慮。張先生隨即聯繫了微信客服申訴，可是申訴過程卻讓他更覺離譜。「我先按照微信指示的步驟進行了自助反饋，但是反饋了好幾次都沒有得到任何回應。於是我又用中國號碼撥打客服電話，有幾次在轉接過程中通話就直接斷線了。最後好不容易聯繫上微信客服，但客服其實也不知道原因，在排除了幾個可能的原因後，客服給我的建議竟然是重新建群，並且讓我『別聊工作了』。」

整件事讓張先生摸不著頭緒，他表示自己從未聽說過微信群還有「不能聊工作」的規定。張先生說，他當時與客服據理力爭，軟磨硬泡要個說法，最後對方可能迫於無奈，告訴他會有相關人員復查後回應。「可我等了幾天沒有任何反饋。所以只好又打了一次，客服說能看到我之前的申訴記錄，但還需要幾個工作日才能處理。我懷疑這次又是石沉大海。」

關於封群的原因，張先生分析，他唯一能想到的可能是群名出了問題，這個攝影工作交流群的群名叫作「線下約拍」，也許被微信系統判定成了色情組織，但這只是猜測。

此外，近日還有多個華人所在的微信群也「莫名」被封。家住聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）的Sharon表示，她所在的兩個群都已經被禁言，讓她覺得納悶的是： 「這兩個群都是關於興趣愛好的，平時主要以生活方面的內容為主，像是養花、跳舞之類的。」Sharon說，可能是有群友在群裡討論過一些國際動態，而自己沒有注意。 這樣不告知原因的「封群」就是讓人非常生氣。他們至少應該告知因為什麼理由封群，群友也就不用猜來猜去。

這個充滿正能量的群名被冠以不合法的「罪名」。（受訪者提供）
這個充滿正能量的群名被冠以不合法的「罪名」。（受訪者提供）

微信 華人 攝影

上一則

慈濟感恩節創意 贈送1萬隻仿真素火雞 台空運來美

下一則

洛城新語／治理遊民 不是提供住房就行了

延伸閱讀

金山市長專欄／後疫時代 金山復甦任重道遠

金山市長專欄／後疫時代 金山復甦任重道遠
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
愛上虛構白富美…基金經理網戀被工廠女工騙30萬

愛上虛構白富美…基金經理網戀被工廠女工騙30萬
廣西一家長組織捐70萬「感謝老師」 網罵：誰的餿主意

廣西一家長組織捐70萬「感謝老師」 網罵：誰的餿主意
不只徐巧芯 藍議員詹江村也被臉書禁言 怒喊「幹嘛啦」

不只徐巧芯 藍議員詹江村也被臉書禁言 怒喊「幹嘛啦」
華人微信吵翻天 「不如衝投票率」

華人微信吵翻天 「不如衝投票率」

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷