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洛城新語／治理遊民 不是提供住房就行了

洛城新語

加州州長紐森本月初宣布暫停發放治理遊民的10億元資金，在經濟下行，州政府財政收入下滑的情況下，州長花錢也「手軟了」。在發放了一批又一批的遊民治理資金，治理效果卻微乎其微的情況下，紐森這次放款「要三思而後行」了。

紐森暫停發放遊民治理資金引發多個地方政府的反彈。18日，紐森與地方政府人員再次會面。他表示如果地方政府能夠提出更有利的措施，將會按原計畫發放這筆資金。會議期間他表示，加州已經在治理遊民和修建可負擔房屋上花了破紀錄的資金，也為成千上萬的人提供了房屋，然而從大街上看，遊民一點也沒少。紐森也表示，他並不是想跟地方官員作對，只不過隨著經濟衰退，州政府財政收入下滑，未來能撥出的治理遊民資金恐怕更少了。

遊民問題在全美各地都存在，但論問題的嚴重性，沒有哪個州能比得過加州。根據最新統計，加州每晚平均有15萬的遊民，其中70%沒有住所，這些遊民遊蕩在大街、公園裡。儘管加州每年花費幾十億治理遊民問題，遊民數量卻年年增加，全美有超過一半的無住所遊民都在加州。

政府幾年前就開始重視該問題，地方政府也在持續嘗試解決問題例如修建「小房子」，徵收旅館作為遊民收納所等，錢花了不少，然而成效甚微。從這幾年的治理遊民經驗來看，解決該問題不是有錢就行，也不是簡單給遊民提供永久住所就行的。

那麼治理遊民的問題到底出在哪裡？一說起治理遊民，很多人將遊民增多歸因於加州房價高。加州連年升高的房價，加上疫情期間有很多人失業，沒有了經濟收入，房子也住不起，更多人流落成遊民。如果可以給他們提供永久住房，遊民有房子住，不就不會睡在大街上了嗎？

然而，這只是治理遊民的一個方面。除了真的付不起房租流落街頭的，有很大一部分遊民是有精神疾病、毒癮、殘疾的人。將資金花在幫助這些人戒除毒癮，治病康復，讓他們重回就業市場才是最重要的。

將「提供住房」作為治理遊民的第一方案，早就被研究證實是錯誤的。根據2017年Journal of Housing Economics的研究，一個城市想要減少一個遊民，必須要修建十個單位的住宅。那是因為人們都喜歡「免費的午餐」。免費住宅會減低人們努力工作找房子住的意志，這些本可以靠自己努力找到房子的人在免費的住宅下，甘於墮落。再說了，加州房子那麼貴，建造一個單位的住房，最高可能花費70萬元。

隨著加州政府明年府庫可能出現高達250億元預算赤字，如何精明地花錢更顯重要。治理遊民不是建造更多房子那麼簡單，依照遊民的需求，幫助他們重返正常生活，自食其力更為重要。

遊民 加州 紐森

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