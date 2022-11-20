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馬世雲訪日 商談清潔能源合作

洛杉磯訊
馬世雲與Tadashi Maed會面商討加州未來計劃。（加州財務長辦公室）
馬世雲與Tadashi Maed會面商討加州未來計劃。（加州財務長辦公室）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma ）11日與加州代表團一起遠赴日本考察，商討未來日本與加州在清潔能源方面的合作計劃，為實現2050年「零碳排放」目標勾畫藍圖。

本次考察由加州環境與經濟基金會(CFEE)贊助，參與人員包括加州商界人士和政要。 2021年，加州與日本國際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation ，JBIC）簽訂了合作備忘錄(MOU)，以加強各領域的合作，涵蓋清潔出行、能源、水資源、物流、智慧城市等方面。一直以來，雙方在加州開展業務相關的政策、法律框架和投資激勵措施信息方面一直保持密切交流，成功引入日本公司協助加州實現脫碳目標。

本次考察中，馬世雲率領代表團與日本國際協力銀行主席兼日本能源轉型內閣顧問Tadashi Maed會談，討論兩國未來在脫碳減排以及實現2050年「零碳排放」的雙邊合作計劃。JBIC 近期投資了南加清潔能源公司FirstElement Fuel，該公司總部位於橙縣新港灘市（Newport Beach）， 致力於加氫站的開發和運營。

日本將於2023年擔任七大工業國組織（G7）主席國，並於明年5月19日至21日在廣島舉辦峰會。G7是由加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國組成的政府間政治論壇，在全球範圍內保持相互密切的政治、經濟、外交和軍事關係。

加州 日本 投資

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