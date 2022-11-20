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東海大學校長訪洛 探校友談學校發展

記者張庭瑜／洛杉磯報導
東海大學訪美團隊合影公關室主任黃兆璽（左一）、董事長吳清邁（左二）、校長張國恩（左三）。（記者張庭瑜/攝影）
東海大學訪美團隊合影公關室主任黃兆璽（左一）、董事長吳清邁（左二）、校長張國恩（左三）。（記者張庭瑜/攝影）

東海大學校長張國恩與幾位董事會成員，11月應校友的熱烈邀約，走訪美國各大城市探訪校友，並在11月13日(周日）抵達洛杉磯，也是訪美行程最後一站。張國恩也藉此機會與南加州校友，暢談校內發展、近況、及未來願景。

今年2月剛上任東海大學校長的張國恩，此次參訪了不少美國的主要城市，如舊金山、紐約、新澤西、休士頓、賓州等地。不少校友們特別趕來迎接母校校長，熱烈歡迎他。張國恩表示，一路上都受到不少校友們的熱情款待，也能感受到校友們對母校未來發展的關心。這次行程也是他第一次到南加地區，也想藉此機會與校友們分享校內發展狀況，了解校友們的想法及關注著重點在哪個方向。

張國恩以自製簡報向校友們報告母校的教育思維、未來狀況，希望在各大領域有成的校友能一起努力，帶東海大學重返榮耀、更上一層樓。也希望在教育界或是其他領域的校友，能在學弟妹出國進修時給予支持協助。張國恩透露，在與校友們洽談的過程中發現，校友們十分關注台灣少子化的問題，並不時詢問是否能協助母校在這波衝擊下給予適時幫助，如發展東海校區特色、博雅教育、勞作交易、甚至校區整修等。 

張國恩並分享上任以來最具挑戰的議題，他說少子化對校園生態的衝擊力非常強勁；過去該校曾培養出許多傑出校友，要如何將原先朝氣蓬勃的校園帶回原有的樣貌，對他來說是一個需要努力克服的大難關。

東海大學在近年來也十分活躍於各大科研圈，除了參與國立自然科學博物館的火星相關科研項目競賽之外，張國恩表示，學校也積極承擔社會責任，將大學資源與大台中周遭地區的社區、學校合作。也與台中市政府聯合負責整治東大溪，成效非常卓越，也間接提供校內師生參考論文使用。張國恩強調，東海大學一直以重視永續發展、及生態為校園理念之一，因此在實踐社會責任的同時，也能培養校內學生成長。

談起未來發展方向，張國恩表示，希望能在未來與企業界合作，帶動學生在本科以外的專業，同時培養兩至三個不同技能。此外，校方也開始推動網路大學、交流營等活動。希望未來可以招收更多不同國籍的學生，也促進學生間的知識和文化交流。

教育 南加 加州

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