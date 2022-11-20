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寄養到領養一站式服務 AFFI獲美首張亞裔領養執照

記者劉子為／洛杉磯報導
AFFI工作人員欣喜宣布拿到第一張專注亞裔的領養執照，左起：社工Crystal Huang，社工Jamie Yang，主管Alice Lee。（記者劉子為／攝影）
AFFI工作人員欣喜宣布拿到第一張專注亞裔的領養執照，左起：社工Crystal Huang，社工Jamie Yang，主管Alice Lee。（記者劉子為／攝影）

如果您想領養或暫時照顧亞裔兒童，如果您已有小孩或已經懷孕卻沒有能力撫養，您可能會想了解「亞裔寄養家庭推廣計畫」（AFFI）。在15日舉行的發布會，AFFI欣喜地宣布該機構獲得加州政府批准的領養執照，成為美國第一家針對亞裔兒童和領養家庭的領養機構。

項目主管Alice Lee表示，AFFI是全美第一家也是唯一一家專注亞裔寄養的機構，提供華語，韓語等亞洲語言的服務，也服務亞太裔社區。很開心能在短短四年內申請到領養執照，有了該執照，機構可以提供從寄養到領養的一站式服務，幫助孩子尋找永久性家庭，也能給予孩子的原生家庭更多幫助。

AFFI的社工Jamie Yang表示，機構會先幫助已經合作過的家庭，完成寄養到領養的流程。目前懷孕想把孩子送去其他家庭的母親，也可以尋求機構幫助。未來機構還會發展私養服務，幫沒有能力撫養小孩的母親匹配優質的亞裔家庭，也會發展國際領養項目等。

另一位社工Crystal Huang解釋了寄養和領養的區別，寄養只是臨時的，孩子原生家庭未放棄撫養權，撫養一段時間後孩子會回到原生家庭。而領養，也可以理解為收養，是永久性的。

對於寄養家庭的基本要求是：合法，有獨立房間提供給孩子，接受20小時的課程培訓，接受心理諮詢師的評估，基本的背景調查（包括犯罪記錄、罰單等）。至於家庭收入，機構表示未必要很高，能自給自足即可。也不一定要已婚，滿足條件的單身人士也可以申請領養。

至於對領養家庭的要求，一般來說，有寄養記錄的家庭更容易申請到領養資格，但經評估特別優質的家庭也可能直接成為領養家庭。

AFFI目前幫助的對象是美國本土的亞裔兒童，因為機構的信息來源於兒童保護局。機構希望洛杉磯當地如果有願意接受寄養和願意領養的家庭，能積極與機構聯繫：https://www.kfamla.org/upage.aspx?pageid=c-u21。

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