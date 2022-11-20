台灣會館回收電器 社區共襄盛舉

民眾送來不少廢舊電器，包括打印機，老式電視機，電腦顯示屏幕等。（記者王若然／攝影）

大洛杉磯 台灣會館19日舉辦電器資源回收活動，不少附近社區民眾將家中不用的電子產品送至台灣會館回收再利用。幾年來該活動獲得了社區一致好評。

當天的廢舊電器回收是台灣會館與CEWS ( Corporate e-waste Solutions )合作舉辦的，時間從上午10時至下午3時，地點台灣會館停車場。記者下午走訪發現，現場收集了不少民眾送來的電器，包括打印機、老式電視機、電腦顯示屏幕等，這些廢舊電器整齊放置中不同箱子中。期間有不少民眾開車來詢問可以回收什麼樣的電器，並稱會按時送來。

據現場CEWS商業發展代表Hosea Suh，截至下午1時已至少30位居民將家裡不用的電子產品送來回收，反響非常好。收到的電子產品還有電腦服務器、平板電腦、主機板、電源供應器、CRT / LCD顯示器、電話手機 和配件、錄影機、喇叭音響，以及其他消費類電子產品。Hosea Suh介紹說，不過大型的電冰箱、燈泡、燈管、玻璃不在收集之列。

大洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯（Ken Wu）說，台灣會館多年前已與企業合作進行電子產品的回收項目。最初台灣會館在多個台美人企業的建議下開辦該活動，目的是提高舊家電的利用率，保護環境。這幾年活動辦下來收穫了很好的口碑。他說，台灣會館預計明年還會舉辦這樣的家電回收活動，民眾可持續關注具體的活動時間。

今年台灣會館舉辦了兩次電器回收活動，第一次是在5月。Hosea Suh介紹說，電器回收有很多好處，包括重新提取家電中的重金屬再利用，避免直接掩埋造成金屬污染。或將廢舊家電進行翻新改造，送給有需要的家庭等。