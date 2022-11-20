我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

台灣會館回收電器 社區共襄盛舉

記者王若然／羅斯密報導
民眾送來不少廢舊電器，包括打印機，老式電視機，電腦顯示屏幕等。（記者王若然／攝影）
民眾送來不少廢舊電器，包括打印機，老式電視機，電腦顯示屏幕等。（記者王若然／攝影）

洛杉磯台灣會館19日舉辦電器資源回收活動，不少附近社區民眾將家中不用的電子產品送至台灣會館回收再利用。幾年來該活動獲得了社區一致好評。

當天的廢舊電器回收是台灣會館與CEWS ( Corporate e-waste Solutions )合作舉辦的，時間從上午10時至下午3時，地點台灣會館停車場。記者下午走訪發現，現場收集了不少民眾送來的電器，包括打印機、老式電視機、電腦顯示屏幕等，這些廢舊電器整齊放置中不同箱子中。期間有不少民眾開車來詢問可以回收什麼樣的電器，並稱會按時送來。

據現場CEWS商業發展代表Hosea Suh，截至下午1時已至少30位居民將家裡不用的電子產品送來回收，反響非常好。收到的電子產品還有電腦服務器、平板電腦、主機板、電源供應器、CRT / LCD顯示器、電話手機和配件、錄影機、喇叭音響，以及其他消費類電子產品。Hosea Suh介紹說，不過大型的電冰箱、燈泡、燈管、玻璃不在收集之列。

大洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯（Ken Wu）說，台灣會館多年前已與企業合作進行電子產品的回收項目。最初台灣會館在多個台美人企業的建議下開辦該活動，目的是提高舊家電的利用率，保護環境。這幾年活動辦下來收穫了很好的口碑。他說，台灣會館預計明年還會舉辦這樣的家電回收活動，民眾可持續關注具體的活動時間。

今年台灣會館舉辦了兩次電器回收活動，第一次是在5月。Hosea Suh介紹說，電器回收有很多好處，包括重新提取家電中的重金屬再利用，避免直接掩埋造成金屬污染。或將廢舊家電進行翻新改造，送給有需要的家庭等。

根據調查，56%的美國家庭中存有不會再使用的電器用品，但只有低於10%的廢棄電器產品被正確合法地銷毀或回收再利用；在垃圾掩埋場中發現的70%的重金屬及40%的鉛及汞是來自於違法傾倒被掩埋的廢電子產品。而隨意丟棄電子產品的危害性很大，例如鉛和汞會影響孩童的智力發育，造成學習困難、行為問題及發育緩慢。因此，將舊電子產品送到專門的回收機構可以保護環境。

台灣會館19日舉辦廢舊電器回收項目。（記者王若然／攝影）
台灣會館19日舉辦廢舊電器回收項目。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 手機

上一則

寄養到領養一站式服務 AFFI獲美首張亞裔領養執照

下一則

「噴火三輪車」疾馳高速路 女駕駛疑嗑藥

延伸閱讀

洛杉磯縣局部本周日降溫至冰點

洛杉磯縣局部本周日降溫至冰點
洛房匙計畫 2年安置4800遊民

洛房匙計畫 2年安置4800遊民
感恩節假期 LAX將迎人流高峰

感恩節假期 LAX將迎人流高峰
霍華特當選 洛縣政委會再度女性當家

霍華特當選 洛縣政委會再度女性當家
費城檳城超市 慶祝開業20週年　超低特價酬賓 欲購從速

費城檳城超市 慶祝開業20週年　超低特價酬賓 欲購從速
美西港口貨運量 降至兩年來最冷

美西港口貨運量 降至兩年來最冷

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？

2022-11-16 17:31

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢