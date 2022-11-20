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詐騙紓困金2000萬 夫婦引渡受審

記者趙健／洛杉磯報導
Ayvazyan和Terabelian利用非法所得購入大量房產、鑽石、金幣。（FBI）
Ayvazyan和Terabelian利用非法所得購入大量房產、鑽石、金幣。（FBI）

據聯邦司法部（U.S. Department of Justice）消息，兩名在逃詐騙犯17日晚被從蒙特內哥羅共和國(Montenegro)引渡回美國，兩嫌是夫妻，疫情期間詐騙紓困金2000多萬元被捕，但在取保候審期間，丟下兩兒一女逃往海外。

44歲的Richard Ayvazyan和38歲的妻子Marietta Terabelian是一個詐騙團夥頭目，疫情期間，他們設計主導了詐領紓困金的犯罪活動，涉案金額高達2000萬美元，主要包括「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)和「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan）。Ayvazyan和Terabelian利用偽造或者被偷來的身份證件提交了約150份紓困金申請。這些被偽造身份的人除了老人和死者外，還有國際交流生，他們幾年前曾經來過美國。

據悉，Ayvazyan和Terabelian利用非法所得支付了位於洛杉磯市多間高檔住宅的首付款，還購買了大量金幣、鑽石、手表、高檔家具、設計師品牌手袋、衣服和哈雷機車。

據聯邦司法部稱，Ayvazyan和Terabelian在取保外出期間，破壞了佩戴的追蹤手環後逃往蒙特內哥羅共和國。不過聯邦法院已於2021年11月審判了這對外逃的夫妻，Ayvazyan獲刑17年，Terabelian獲刑6年。

另據洛杉磯時報，這對夫妻逃跑前拋下了他們兩個未成年的兒子和一個女兒。在他們的臨別書信中寫道：「在寫這封信時，我們的眼淚已經滴在了早餐桌上。不需要說太多，我們愛你們超過世界上的一切。」他們還在信中向子女們承諾一家人總有一天會團聚。

Ayvazyan和Terabelian於17日晚到達洛杉磯國際機場（LAX），18日下午再次於洛杉磯聯邦法院（United States District Court ）出庭。

聯邦司法部表示，在此次引渡行動中，蒙特內哥羅共和國提供了很大的幫助。負責搜捕外國逃犯的蒙特內哥羅共和國警方主管Dejan Boljević曾表示，其實外來人員很難融入當地的社會。「在洛杉磯，不知道鄰居是誰很正常。但在這裡，人們互相認識，甚至知道彼此午餐吃什麼。」

FBI突襲Ayvazyan和Terabelian位於Tarzana的豪宅，當時他...
FBI突襲Ayvazyan和Terabelian位於Tarzana的豪宅，當時他們的孩子也在現場。（FBI）

洛杉磯國際機場 紓困金 司法部

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