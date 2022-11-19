我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

LAX車展 「現代」氫燃料電池混合動力概念車受關注

洛杉磯訊
現代汽車攜全新N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車，參展2022年洛杉磯國際車展。（主辦方提供）
現代汽車攜全新N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車，參展2022年洛杉磯國際車展。（主辦方提供）

第115屆洛杉磯國際車展（LA Auto Show）11月18日至27日在洛杉磯會展中心盛大開展。作為北美地區最重要的車壇盛會，國際各大汽車製造商齊聚參展。而今年攜全新氫燃料電池混合動力概念車，以及四門電動房車參展的現代汽車，在車展上大放異彩，受到前來觀展的民眾高度關注。

現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車於11月17日在洛杉磯國際車展隆重登場。這款未來感概念車是現代汽車旗下N品牌的電氣化願景，展示了其對零排放科技的承諾同時是來自於現代汽車尋根而啟發。

N Vision 74的設計向1974年傳奇汽車設計師Giorgetto Giugiaro開發的現代Pony Coupe概念車致敬。N Vision 74繼承Pony Coup概念車的表面、動態比例輪廓，以及獨特的B柱結構，而參數像素的照明設計則是充滿未來感的點綴。

2023 IONIQ 6流線型車體不僅外觀吸睛，也增加了內部空間感。（主辦方提供...
2023 IONIQ 6流線型車體不僅外觀吸睛，也增加了內部空間感。（主辦方提供）
現代汽車2023 IONIQ 6內部展示。（主辦方提供）
現代汽車2023 IONIQ 6內部展示。（主辦方提供）

現代汽車工程師開發了一種獨特的氫氣混合動力架構，結合了電池電力和氫電池電車系統，輸出功率為85kW(最大為95kW)的燃料電池組安裝在前部，62.4kWh的T型電池則安裝在底部，以調整整體高度和重心。電池保留800V的高速充電架構，每個車輪各安裝一個的後置馬達總共能輸出500kW的動力，能精準調整左右輪之間的功率分配，將不同行駛設置最優化。

同時在洛杉磯國際車展首度在北美亮相的是全新2023 IONIQ 6 四門電動流線型房車，巡航哩程達340哩，能在短短18分鐘內將電池電量從10%充至80%。IONIQ 6是採用現代獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)的第二款現代車型，具有雙馬達、更大的內部空間及優化的性能。IONIQ 6將在2023年春季正式開始銷售，定價將在臨近銷售日期時公布。

現代汽車北美洲公司總裁兼首席執行官José Muñoz 表示，IONIQ 6在競爭激烈的電車領域佔有有利的地位並符合許多車主想要的形象、效率，及運動性。IONIQ 6的內部空間、電池選項、充電速度，以及全輪驅動能力來超出客戶的預期。

現代汽車設計中心執行副總裁兼負責人Sangyup Lee表示，現代汽車希望能夠在情感層面與客戶共鳴。根據車主的生活方式，使用車輛的方式會有所不同，進而產生不同的外觀。現代汽車的設計考慮到的多樣化的生活方式，而非只有一種設計迎合所有需要。

IONIQ 6是一台電氣化的流線型房車，E-GMP平台有116吋軸距，讓設計師延長了內部空間，允許設計師創造了完全平坦的車內地板，給人一個廣闊的感覺。0.22超低風阻係數，18或20吋的機器加工黑色車輪。

IONIQ 6的E-GMP平台支持400-V和800-V充電設施，是世界首創的專利技術。使用350-kW的快速充電器5分鐘可充電達約65哩。標準的10.9kW車載充電器使用二級充電7小時多充滿電源。 北美現代汽車將持續與Electrify America合作提供自購買日起兩年內不限次數的30分鐘免費充電服務。Electrify America已開放了超過800個直流快速充電站，備有3500個獨立充電器，並計畫在2026年前在美國和加拿大擴展到1800個充電站，備有一萬個獨立充電器。

現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車側面展示。（主辦方提供）
現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車側面展示。（主辦方提供）
現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車正面展示。（主辦方提供）
現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車正面展示。（主辦方提供）
現代汽車2023 IONIQ 6內部展示。（主辦方提供）
現代汽車2023 IONIQ 6內部展示。（主辦方提供）
全新2023 IONIQ 6 四門電動流線型房車。（主辦方提供）
全新2023 IONIQ 6 四門電動流線型房車。（主辦方提供）

汽車 概念車 洛杉磯

上一則

Kia新SUV Seltos 洛杉磯車展首亮相

下一則

大華超市進駐商場 華人驚喜

延伸閱讀

夫婦詐紓困金2000萬 逃海外引渡洛杉磯受審

夫婦詐紓困金2000萬 逃海外引渡洛杉磯受審
洛杉磯國際車展 現代汽車概念車、電動房車大放異彩

洛杉磯國際車展 現代汽車概念車、電動房車大放異彩
任期屆滿 經文處長黃敏境將奉調回台

任期屆滿 經文處長黃敏境將奉調回台
洛城新語／乘洛杉磯地鐵 如單刀赴會？

洛城新語／乘洛杉磯地鐵 如單刀赴會？
LAX迎疫情來最繁忙感恩節假期

LAX迎疫情來最繁忙感恩節假期
通用汽車北美電池供應鏈 EV獲利關鍵

通用汽車北美電池供應鏈 EV獲利關鍵

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？