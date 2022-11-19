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巫啟賢20日開唱 成名曲《太傻》勾回憶

記者邵敏╱洛杉磯報導
巫啟賢11月18日出現在聖蓋博市媒體見面會。（記者邵敏╱攝影）
巫啟賢11月18日出現在聖蓋博市媒體見面會。（記者邵敏╱攝影）

知名華語流行歌手巫啟賢日前抵達洛杉磯，將於11月20日(周日)下午在高山賭場度假村（Yaamava Resort Casino)舉辦感恩演唱會，其成名歌曲《太傻》承載幾代華人的回憶。

一頭時下流行的奶灰短髮，充滿陽光的古銅膚色，巫啟賢18日下午在洛縣聖蓋博市的媒體見面會上侃侃而談，對後疫情時期的演唱會非常期待。「全世界共同經歷這場疫情，我能夠再次開演唱會，歌迷反應也更加熱烈，因為大家都悶了三年。」

身為華語流行歌壇知名的歌手、創作人、音樂製作人，巫啟賢17歲出道至今，已發表超過39張專輯，曾憑藉一曲《太傻》走向事業顛峰。

對於此次南北加州巡迴的兩場感恩演唱會，巫啟賢特別邀請新加坡專屬樂隊遠赴美國全程伴奏，他本人也將以吉他自彈自唱幾曲。演唱曲目除自己的經典歌曲外，還將演唱多首歌壇好友的名曲。巫啟賢說，他是以音樂打動人心，因此演唱會沒有花哨的舞台特效，也沒有俊男美女伴舞，但每一首歌都會唱進大家的回憶裡。他強調自己對於每張音樂專輯、每場演唱會，永遠抱著第一次的心情全力以赴，「希望台下支持我的歌迷朋友們，看我的每一場演唱會都是滿意而歸。」

除了在歌壇享負盛名之外，巫啟賢是電影《慈雲山十三太保》的男主角，他主持多檔台灣電視節目，並於2006年進軍中國大陸，出任《超級女聲》、《快樂女聲》等娛樂節目的評委。當有媒體問及健身之道，巫啟賢笑言自己以打高爾夫球健身交友，加州陽光艷麗，是高爾夫球友們的最愛，這次來美停留時間不多，演唱會之餘，也會抽空多打幾場球過過癮。

關於巫啟賢感恩演唱會的購票，可聯繫第五季國際娛樂626-964-4747、吳興記626-632-1994，網路訂票www.jadeticket.com。

巫啟賢侃侃而談，並表示對後疫情期的演唱會非常期待。（記者邵敏╱攝影）
巫啟賢侃侃而談，並表示對後疫情期的演唱會非常期待。（記者邵敏╱攝影）

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