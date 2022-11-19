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感恩節假期 LAX將迎人流高峰

編譯組╱綜合報導
感恩節假期前後，不僅機場塞，道路也可能塞。（報系資料照片）
感恩節假期前後，不僅機場塞，道路也可能塞。（報系資料照片）

洛杉磯國際機場LAX）自18日開始進入感恩節假期的運量高峰，預計之後十天的旅客將超過20萬人次，因此不管要從洛杉磯國際機場出發或是降落的旅客，都需要先做好規畫，以免被塞在車陣或人潮中。

洛杉磯時報18日當天的觀察發現，人潮雖多、但並不壅塞，停車位幾乎全滿，但是報到與安檢仍算順暢。當天的幾位旅客受訪時都表示，還好他們今年決定提早幾天出發，所以沒有碰上人擠人的惡夢。

另外，雖然洛杉磯縣府又恢復了室內口罩令，但是洛杉磯國際機場許多旅客仍然沒戴口罩。自日本返國的旅客說，機上他都全程戴著口罩，但是下了飛機發現沒什麼人戴，美國的情況果然大不相同。

洛杉磯國際機場的人流高峰預計落在27日，也就是感恩節過後的周日，預計總人次將達21萬5000人。此一數字略低於2019年創紀錄的進出人次，但比2021年每日運量多了2萬人次。不過搭乘聯合航空或西南航空的旅客有額外優待，可以利用LAX Fast Lane方案，預約Terminal 1、7與 8的15分鐘專用通道快速安檢。

因此，機場人員提醒，旅客最好先預訂停車位，然後提前抵達，這樣才能在登機口輕鬆等待。機場人員預估，尖峰時間落在上午5時至7時，與9時至10時。

另一方面，道路交通預計23日至27日間最容易堵車，美國汽車協會（AAA）預估將有5460駕駛人在這五天中上路，料將成為2000年以來罕見的用路潮，僅低於2005年與2019年的盛況。同時，洛杉磯地區的道路預料將是全美車輛最多的地區之一，因此車程可能兩倍於正常時間。

零售業也是榮景可期。全國零售聯盟（NRF）預估線上現下消費總額將破紀錄。自感恩節前至黑色星期五，再到隔周的網購周一（Cyber Monday），消費者將比去年還多個800萬人次，也是2017年開始統計後的新高。

洛杉磯國際機場 口罩 LAX

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